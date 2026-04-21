La eliminación de Martín Rodríguez de Gran Hermano Generación Dorada este 20 de abril dejó una de las escenas más emotivas dentro de la casa. Yanina Zilli protagonizó una fuerte crisis de angustia que impactó tanto a los participantes como a la audiencia.
La salida del jugador no solo afectó a Yanina: Zunino, Brian Sarmiento y Luana Fernández también se mostraron visiblemente conmovidos y no pudieron contener las lágrimas.
La crisis de Yanina Zilli en Gran Hermano: “No quiero que te vayas”
Mientras Martín se despedía de sus compañeros, Yanina Zilli comenzó a quebrarse. Entre gritos y llanto, expresó su desesperación por la eliminación.
“No quiero, no quiero Martín que te vayas”, lanzó la exvedette, completamente angustiada.
El participante intentó calmarla. “Tranquila”, le respondió, aunque no logró contener la reacción de Yanina, que siguió llorando desconsoladamente.
“No quiero, Martín. No quiero. Te quiero acá”, repitió una y otra vez, sin poder recomponerse.
El dolor de Zilli antes de la salida de Martín de Gran Hermano
Instantes antes de que Martín Rodríguez cruzara la puerta de salida de Gran Hermano, Yanina volvió a manifestar su tristeza:
“No quiero, Martín. Te voy a extrañar. ¿Por qué lo eligen para que se vaya?”, expresó.
Por su parte, él intentó llevar calma en medio de la tensión. “Tranquila, que me quedo nervioso”, respondió, mientras el grupo lo despedía entre lágrimas.