En las últimas horas, X se convirtió en un hervidero de críticas hacia Martín Rodríguez, participante de Gran Hermano Generación Dorada.

Lo que comenzó como una charla casual sobre estética y estándares de belleza terminó en un repudio masivo debido a una desafortunada frase del concursante referida al atentado a las Torres Gemelas.

El polémico comentario de Martín Rodríguez por el que piden su expulsión de Gran Hermano: "Le entro como..."

Gran Hermano: el polémico comentario de Martín Rodríguez por el que piden su expulsión

Todo ocurrió mientras un grupo de participantes debatía sobre las inseguridades físicas y cómo las percibe cada género. La charla transcurría con normalidad hasta que Martín lanzó una “comparación” que dejó mudos a sus compañeros y enfureció a la audiencia.

Yanina Zilli: -La mujer está con el tema del pelo, la celulitis. El hombre es más simple.

Zunino: -Con esas cosas soy bastante tranqui conmigo.

Zilli: -No, digo si estás con una mujer que está con un pocito o tiene una estría o tiene un pelito, qué, ¿la dejás de querer porque tiene un pelito?

Luana Fernández: -Todas tenemos estrías y pocitos.

Zunino: -Me chupa un huevo. Me gusta. La hace más natural.

Zilli: -El hombre no está tan enroscado. Nosotras somos más enroscadas.

Martín Rodríguez: -Le entro como talibán a las torres (gemelas).

11 de septiembre: la tragedia que cambió el mundo

El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la historia contemporánea.

En un ataque terrorista sin precedentes, dos aviones comerciales fueron estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York, mientras un tercero impactaba el Pentágono y un cuarto caía en un campo de Pensilvania.

El saldo fue devastador: 2.996 civiles perdieron la vida, dejando una herida abierta en la memoria global y transformando para siempre las políticas de seguridad y la geopolítica internacional.

Repudio en redes y pedido de expulsión

La frase no pasó desapercibida para los seguidores del minuto a minuto del reality. En cuestión de segundos, el clip se viralizó en redes sociales y pidieron que Martín quede fuera de juego.

Gran Hermano: el polémico comentario de Martín Rodríguez por el que piden su expulsión (captura de X)

Gran Hermano: el polémico comentario de Martín Rodríguez por el que piden su expulsión (captura de X)

¿Habrá sanción? Hasta el momento, la producción de Gran Hermano no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que el tema sea abordado en la gala de esta noche por el conductor.