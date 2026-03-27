Andrea del Boca protagonizó un incómodo momento en Gran Hermano Generación Dorada al revelar, en pleno vivo con Santiago del Moro, una situación que la indignó dentro de la casa.

El 26 de marzo, la actriz aprovechó el aire para exponer un episodio que calificó como “un asco”: al ir al baño, se encontró con el inodoro sucio, lo que generó malestar y abrió un nuevo foco de conflicto entre los participantes.

Andrea del Boca fue al baño en Gran Hermano y encontró el inodoro lleno de caca (captura de Telefe)

Andrea del Boca fue al baño en Gran Hermano y encontró algo asqueroso:

“Hace un rato fui al baño y me encontré con el inodoro lleno de caca. Un asco, muy feo. Le pedí a Titi que lo viera porque la cámara no muestra ahí. Hay ciertas cosas de convivencia, normas de convivencia y de elegancia”, expresó Andrea, visiblemente molesta.

En ese momento, las miradas dentro de la casa se dirigieron hacia Yanina Zilli, quien se estaba duchando cuando ocurrió la situación. Rápidamente, la participante tomó la palabra para despegarse: “Yo me estaba duchando”.

Ante la tensión que se generó, Andrea aclaró: “No dije que haya sido ella”.

Por su parte, Santiago del Moro intervino con una pregunta directa: “¿Alguien tapó el baño?”.

Lejos de calmar las aguas, Andrea sumó más detalles sobre lo ocurrido: “No, no tiró la cadena. Y en la ‘autopsia’ no tenía papel. Debe ser alguien que solamente se lavó. Es un buen momento para charlarlo y para recapacitar cuando vayan al baño”.