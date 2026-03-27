Mantener el inodoro limpio y libre de sarro suele requerir usar productos químicos fuertes que muchas personas prefieren evitar. Sin embargo, existe un truco casero que combina ingredientes comunes del hogar y que, según quienes lo usan con frecuencia en tareas de limpieza, puede ayudar a dejar la superficie como nueva en pocos minutos.

El método se volvió popular y viral en las redes sociales porque utiliza elementos económicos y fáciles de conseguir, como pasta de dientes, detergente en polvo, vinagre blanco y bicarbonato de sodio. La combinación genera una mezcla con efecto desengrasante, blanqueador y desodorizante.

// Poner limón en el tacho de basura: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Además de servir para el inodoro, la preparación también puede aplicarse en ollas y sartenes con grasa pegada o manchas difíciles. El secreto está en la acción combinada de los ingredientes y en dejar actuar la mezcla durante algunos minutos antes de enjuagar.

Por qué funciona esta mezcla casera de limpieza

Cada ingrediente de la mezcla tiene propiedades que ayudan a eliminar suciedad acumulada y manchas difíciles en superficies del hogar.

La pasta dental contiene agentes abrasivos suaves que ayudan a remover manchas y dar brillo, por lo que también se utiliza en algunos trucos de limpieza doméstica más allá de la higiene bucal.

La mezcla para limpiar el inodoro usa vinagre blanco, bicarbonato de sodio y detergente en polvo. Foto: IA

El vinagre blanco es uno de los ingredientes más usados para limpiar porque actúa contra el sarro, ayuda a eliminar bacterias y neutraliza olores. Por eso se utiliza con frecuencia en baños, duchas y cocinas.

Por su parte, el bicarbonato de sodio potencia el efecto limpiador. Este ingrediente ayuda a desprender suciedad, absorber malos olores y mejorar el poder desengrasante de la mezcla.

Ingredientes para preparar el truco casero

Para hacer esta mezcla de limpieza para el inodoro se necesitan pocos elementos y todos suelen estar en cualquier casa:

1 taza de detergente en polvo

1 cucharada grande de pasta dental

½ taza de vinagre blanco

1 o 2 cucharadas de bicarbonato de sodio

½ taza de agua

El paso a paso para preparar la mezcla viral que limpia inodoro y lo deja "como nuevo". Foto: IA

Todos estos ingredientes se mezclan en un recipiente hasta que queden completamente integrados y se forme una pasta líquida homogénea.

Cómo usar la mezcla para limpiar el inodoro

Una vez preparada la mezcla, se puede colocar en una botella o recipiente que facilite su aplicación sobre las superficies que se quieren limpiar.

Primero se aplica directamente sobre las manchas del inodoro o las zonas donde se acumula sarro. Luego se deja actuar entre cinco y diez minutos para que los ingredientes hagan efecto.

Se recomienda color la mezcla realizadea en un pulverizador para poder aplicarla con facilidad en el inodoro. Foto: IA

Después solo queda frotar con una escobilla o esponja y enjuagar con agua. En muchos casos la suciedad se desprende con facilidad y el inodoro queda más limpio y con mejor olor.

También sirve para limpiar ollas y sartenes

Este mismo truco casero puede utilizarse en utensilios de cocina con grasa pegada o manchas amarillentas difíciles de sacar.

Para eso se aplica la mezcla sobre la superficie de la olla o sartén y se deja reposar algunos minutos. Luego se lava como de costumbre con agua y esponja.

Muchas personas lo utilizan como alternativa a productos más agresivos porque combina ingredientes económicos y fáciles de conseguir en cualquier supermercado.