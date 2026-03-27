El escándalo por comentarios racistas volvió a sacudir la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y esta vez la polémica llegó de la mano de Carmiña Masi, quien fue expulsada días atrás por sus propios dichos discriminatorios.

La periodista paraguaya no dudó en expresar su enojo en redes sociales después de que se viralizara un video donde Nazareno y La Maciel realizaron comentarios ofensivos sobre “gente de color marrón”. Carmiña compartió el clip en sus historias de Instagram y fue tajante: habló de “racismo selectivo” y apuntó contra la producción del reality por, según ella, tener distintas varas para sancionar a los participantes.

Las stories de Carmiña acusando de “racismo selectivo” a Gran Hermano (Fotos: Instagram @carmimasi)

En otro posteo, Carmiña respondió a los rumores sobre una posible vuelta a la casa tras la salida de Mavinga: “Yo no vuelvo”, sentenció, dejando en claro que no tiene intenciones de regresar al juego.

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GRAN HERMANO: CARMIÑA MASI RECLAMÓ “SANCIONES” PARA LOS PARTICIPANTES QUE HICIERON COMENTARIOS RACISTAS

La exjugadora recordó que fue expulsada por sus dichos racistas contra Mavinga y reclamó que ahora muchos televidentes esperan una sanción similar para Nazareno y La Maciel. “¿No es lo mismo que pasó conmigo? ¿Por qué a ellos no los sancionan?”, deslizó en sus publicaciones.

Todo comenzó cuando Nazareno desfilaba entre las camas y Jessica “La Maciel” lo frenó con una pregunta que generó repudio inmediato: “Si ves gente de color marrón, ¿qué hacés?”. Sin dudar, Nazareno respondió: “Salgo corriendo”.

Carmiña Masi de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

La Maciel insistió: “Si con la gente de color marrón, por alguna casualidad, tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?”. Nazareno fue más allá: “Me quejo y que se vayan”.

Frente al pedido de medidas disciplinarias, la producción de Gran Hermano quedó nuevamente en el centro de la polémica al no tomar ninguna medida al respecto en la edición de este jueves.

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