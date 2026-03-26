El caos se apoderó de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una escena tan desopilante como decisiva. Brian Sarmiento salió prácticamente desnudo del baño para atender el famoso teléfono dorado… ¡y cambió el juego por completo!

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Mientras el teléfono sonaba, en la casa reinaba la confusión. Pero finalmente quien reaccionó y apareció corriendo desde el baño, generando carcajadas inmediatas, fue uno de los participantes más polémicos del reality de Telefe.

Ya con el teléfono en mano, la tensión subió cuando Santiago del Moro anunció la consigna: Brian debía elegir a 10 participantes que quedarían fuera de un beneficio clave: la fiesta que se lleva a cabo todos los sábados.

Foto: Captura (Telefe)

Sin demasiadas vueltas, Brian empezó a nombrar uno por uno a los compañeros que no podrán participar de la celebración el fin de semana. Ellos son: Jessica “La Maciel”, Gisela “Yipio” Pintos, Nazareno Pompei, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Manuel “Manu” Ibero, Juani Car, Andrea del Boca, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Franco Poggio.

Pero lo que parecía una jugada estratégica terminó siendo un boomerang inesperado. Segundos después, llegó el giro letal: “Quien atiende el teléfono deberá elegir 10 jugadores para impedirles ir a la fiesta del sábado… y después se enterará de que él o ella tampoco podrá asistir”, reveló el conductor.

La reacción fue inmediata: “¡Brian tampoco va a la fiesta!”. Entre risas, gritos y sorpresa, el momento quedó como uno de los más insólitos de la edición. De salir apurado del baño a quedar fuera de la fiesta, todo en cuestión de segundos.

Foto: Captura (Telefe)

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

Luego de los nervios y la adrenalina que se vivió en una nueva gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada, que quedó marcada por la emoción que se vivió tras la salida de Jenny Mavinga de la casa por voluntad propia, Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Lola Tomaszeuski, Juani Car y Jennifer “La Pincoya” Galvarini (los tres fulminados por el líder semanal, Martín Rodríguez), Manuel “Manu” Ibero, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Catalina “Titi” Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo Poggio, Franco Poggio y Franco Zunino quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son once los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar, que mañana (jueves) el conductor sacará de placa (que esta semana es negativa) a tres jugadores, el domingo a otros, y el resto quedará a merced de la decisión del público antes de abandonar el ciclo el próximo lunes.