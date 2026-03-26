A un mes del comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, Yenny Mavinga sorprendió a todos al tomar la decisión de abandonar el juego. Su salida impactó de lleno en su círculo más íntimo, en especial en Andrea del Boca.
La actriz, junto a Daniela de Lucía y Yipio, quedó muy afectada por la partida de su amiga. El desconsolado llanto de Andrea no tardó en llegar.
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El llanto de Andrea del Boca tras la salida de Mavinga:
Ni bien Mavinga se fue por la puerta giratoria, Del Boca quedó devastada: se tomó la cara, permaneció en silencio durante unos segundos y finalmente rompió en llanto.
“Afuera ella va a estar feliz y la va a romper”, le dijo Daniela, comprendiendo la decisión de Mavinga e intentando contener a Andrea, visiblemente temblorosa y en shock.
Desconsolada, Del Boca también cuestionó el accionar hostil de algunos compañeros hacia Mavinga, que habrían influido en su determinación: “La ayudaron a irse”.