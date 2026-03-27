Un momento de máxima tensión se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada cuando Jenny Mavinga fue expuesta a las durísimas imágenes con los comentarios racistas que derivaron en la expulsión de Carmiña Masi del reality de Telefe.

Antes de mostrarle el material, le anticiparon el contexto: “Queremos que veas esto porque, tarde o temprano, lo vas a ver. Queremos que veas por qué Carmiña fue expulsada del juego. ¿Lo querés ver?”, indagó Santiago del Moro. A lo que la joven, no dudó: “Sí”, atinó a decir.

Entonces, salieron al aire los repudiables dichos de su excompañera, cargados de insultos y frases discriminatorias. Las imágenes generaron incomodidad total en el estudio y explicaron por qué la participante fue expulsada de la competencia.

Foto: Captura (Telefe)

Tras ver el video, llegó el momento más esperado: la reacción de Mavinga. Y lejos de quebrarse, fue contundente: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Lejos de mostrarse afectada, hizo una lectura profunda del conflicto: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

Mavinga: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Además, dejó en claro que no guarda rencor:“Yo no tenía nada contra ella”, remarcó. Y cerró con una frase que resonó fuerte: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.

Foto: Captura (Telefe)

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LLANTO DESGARRADOR EN GRAN HERMANO: MAVINGA DECIDIÓ ABANDONAR LA CASA Y SU DESPEDIDA HIZO QUEBRAR A TODOS

Es una noche de emociones fuertes en Gran Hermano: Generación Dorada. Cuando todo parecía encaminarse a una gala de nominación más, Jenny Mavinga sorprendió con una decisión tajante: abandonar el reality de Telefe. Y lo hizo envuelta en un llanto desconsolado que atravesó la pantalla.

Fue el propio Gran Hermano quien dio a conocer la noticia de la joven y se mostró apenado por esta decisión: “Has sido una gran jugadora, pero sobre todo fuiste y sos una excelente persona. Espero de todo corazón que afuera encuentres lo que estás necesitando y que recuperes esa sonrisa tan linda que nos regalaste siempre”, se lo escuchó decir.

Conmovida hasta las lágrimas, Mavinga tomó aire y respondió con sinceridad absoluta: “Yo también te voy a extrañar, Gran Hermano. Gracias por la oportunidad”.

Foto: Captura (Telefe)

“Agradezco a toda la gente en esta casa. Estoy feliz de haber sido parte de esto, de compartir con los chicos. Los quiero a todos, gracias por compartir conmigo. No quería irme, pero solamente quiero decir gracias”, cerró, completamente quebrada.

La despedida fue tan intensa como emotiva. Entre abrazos, gritos de aliento y lágrimas, sus compañeros la acompañaron hasta la puerta giratoria, donde finalmente se concretó su salida.