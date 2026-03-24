La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a explotar y esta vez el protagonista fue Martín Rodríguez, quien se consagró como líder de la semana y no perdió tiempo en usar su beneficio más fuerte: la fulminante. Con una jugada firme, mandó a placa directamente a tres participantes y encendió la tensión en el reality de Telefe.

El primero en caer fue Lola Tomaszeuski. Pero lejos de achicarse, Martín redobló la apuesta y fue por su segundo objetivo: Juani Car. “No tengo conexión. Me debo una charla con él”, lanzó.

La respuesta no tardó en llegar y el cruce subió de temperatura: “Me lo esperaba. Tuvimos una discusión. Él dice que no entiende mi juego y yo pienso lo mismo de él”, disparó Juan, picante.

Foto: Captura (Telefe)

Pero faltaba una bomba más. Para cerrar su jugada, el líder eligió a Jennifer “La Pincoya” Galvarini, a quien incluso dijo querer: “Simplemente porque entiendo que es una persona que tiene mucho aguante”, se justificó.

Lejos de victimizarse, ella recogió el desafío con ironía y confianza: “Él sabe que yo tengo aguante afuera, me tiene miedo. Que la gente decida”, cerró Pincoya, arengando a los televidentes.

Así, con tres fulminados —Lola, Juani Car y Pincoya— Martín dejó en claro que vino a jugar fuerte. Su liderazgo no solo reconfiguró la placa, sino que también expuso tensiones, estrategias y egos en una casa donde cada movimiento puede ser decisivo.

Foto: Capturas (Telefe)

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GRACIELA ALFANO ROMPIÓ EL SILENCIO Y SORPRENDIÓ AL HABLAR DE SU POSIBLE INGRESO A GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

Graciela Alfano sorprendió al referirse a la posibilidad de sumarse a Gran Hermano: Generación Dorada, rumor que viene sonando con fuerza en los últimos días.

En una nota que dio a Intrusos, la exvedette no descartó ser parte del programa de Telefe y hasta deslizó que ya está imaginando cómo sería su paso por la casa más famosa del país: “Yo soy creativa. No sé si van a aguantar, es lo que puedo decir”, lanzó, picante, dejando entrever que su personalidad podría sacudir por completo la dinámica del juego.

Lejos de bajar el tono, Alfano redobló la apuesta y dejó una frase que encendió todas las alarmas: “Por supuesto que mi cabeza no para. Mi representante ya está empezando a negociar y es porque ya tengo ideas”.

Foto: Captura (América)

Pero eso no fue todo. La actriz dejó en claro cuál sería su objetivo dentro del programa: “Yo entro en un lugar a divertirme, a hacer lo que yo sé hacer: show y rating”, cerró, sincera.