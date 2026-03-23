Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano por problemas de salud y, en ese marco, crecieron los rumores sobre su contrato y su reemplazo.

La actriz no volvería a la convivencia en el reality, pero sí sostendría su vínculo con Telefé y por eso lo renegoció.

Según reveló Nacho Rodríguez, Andrea del Boca acordó un gran contrato. “Cuánto pidió Andrea del Boda y se lo dieron. Por día: 1.735.000 pesos”, aseguró el periodista.

Cuánto pidió Andrea del Boca para renovar su contrato con Gran Hermano: por qué Susana Giménez estaría furiosa. (Captura Telefe)

POR QUÉ ESTARÍA FURIOSA SUSANA GIMÉNEZ

En caso que Andrea del Boca efectivamente no vuelva a la casa de Gran Hermano, su reemplazante podría ser Graciela Alfano, que ya tuvo diálogo con Telefé.

Pero lo llamativo es que es la archienemiga de Susana Giménez, figura del canal. “Si Levrino lleva a Graciela Alfano, traiciona a Susana. Si lo concreta, la traiciona. En lugar de la gente de Telefé, salgo a desmentirlo por Susana. Yo que Susana, armo un quilombo…”, analizó Nacho.