Una nueva revelación sobre el supuesto vínculo entre Andrea del Boca y Luis Miguel volvió a generar repercusión. Esta vez, fue Pía Shaw quien dio detalles inéditos en el programa A la Barbarossa, donde contó cómo eran los supuesto encuentros entre la actriz y el artista.

Según relató la periodista, los encuentros no solo ocurrían en el exterior, sino también en Argentina. “Me confirman que Andrea del Boca no solo se veía en Mónaco con Luis Miguel sino que también en Buenos Aires, en un hotel de Retiro. Llegaba camuflada con buzo, con capucha y gorrito; entraba el viernes y se iba el lunes a la madrugada”, aseguró.

De acuerdo con la información, la actriz tomaba recaudos para no ser reconocida y mantenía un perfil extremadamente bajo durante sus visitas. Además de la logística, Pía Shaw también describió cómo era la dinámica dentro de la habitación, con detalles que sorprendieron: “Cuando hacían el servicio de la habitación, ella siempre estaba con remera blanca, descalza, y así desayunaban; él, de pantalón de pijamas”.

La foto de Andrea del Boca con Luis Miguel (Foto: Instagram/@andreadelboca).

Uno de los aspectos más llamativos fue la exigencia del cantante con la limpieza y el confort, sobre todo el detalle de las sábanas: “Sí o sí había que hacerle la cama, es un histérico con los olores; le gustan las sábanas de seda”, agregó.

LUCÍA MIRANDA: “NO HUBO OPORTUNIDAD PARA UN ROMANCE CON ANDREA”

Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, el histórico manager de Luis Miguel fue consultada por Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) sobre sobre si pudo haber pasado algo entre Andrea del Boca y el arista en algún momento y fue tajante: “No, porque él estaba con nosotros y él en esa fiesta en Mónaco tuvo un romance con Brigitte Nielsen, duró días y después nos fuimos. Así que no es verdad lo de Andrea”.

Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, el histórico mánager de Luis Miguel, habló en Mshow del supuesto romance del cantante con Andrea del Boca (Foto: captura de Ciudad Magazine).

La viuda de Hugo López remarcó que conoce de cerca la historia porque vivió esos años junto al cantante y su esposo, quien tuvo un papel clave en la vida y carrera del reconocido artista, algo que también se reflejó en la exitosa serie biográfica.

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