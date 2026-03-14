La aparición pública de Miguel Gallego Arámbula volvió a poner el foco sobre la familia del famoso cantante mexicano. El joven, que recientemente cumplió 19 años, fue captado por paparazzi en México y las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales por el notable parecido físico con su padre, Luis Miguel.

Las fotografías fueron difundidas inicialmente por el programa de espectáculos Ventaneando y generaron un fuerte impacto entre los seguidores del artista.

Durante años, el hijo de Luis Miguel se mantuvo prácticamente fuera del ojo público debido a la decisión de su madre, Aracely Arámbula, de preservar la privacidad de sus hijos.

Así luce hoy Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel | Créditos: Captura Ventaneando

ASÍ LUCE EL HIJO DE LUIS MIGUEL

En las imágenes difundidas por los medios mexicanos, Miguel fue visto caminando por un aeropuerto. Allí, los fotógrafos lograron capturar su rostro con mayor claridad, algo poco habitual debido al bajo perfil que mantuvo desde su infancia.

Así luce hoy Miguel Gallego Arámbula, hijo de Luis Miguel | Créditos: Captura Ventaneando

Las fotos rápidamente se volvieron virales y muchos usuarios comenzaron a destacar el parecido del joven con Luis Miguel en sus años de juventud. Rasgos faciales, expresión y estilo generaron comparaciones inmediatas con el cantante durante su etapa de mayor popularidad.

Aracely Arambula en ¡Hola! México, 2023.

Aunque también hereda características de su madre, varios fanáticos coincidieron en que la similitud con el artista es evidente, lo que alimentó aún más el interés del público por conocer más sobre su vida.