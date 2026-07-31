Gonzalo Valenzuela se mostró en plena etapa de descanso junto a sus dos hijos más grandes, fruto de su relación con Juana Viale. El actor chileno compartió en sus redes una serie de postales familiares que dejaron ver cómo están hoy Silvestre y Alí, los adolescentes que tuvo con la conductora entre 2005 y 2014.
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Las imágenes muestran a Valenzuela y a sus hijos relajados en la costa: posando sobre un muelle con el mar de fondo, abrazados y sonrientes en la playa, y compartiendo saltos al agua. La musicalización elegida para acompañar el posteo fue Dar es dar, de Fito Páez, y el actor sumó apenas una palabra como epígrafe: “Amores”.
CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE VALENZUELA Y JUANA VIALE HOY
Aunque la pareja se separó hace más de una década, Valenzuela y Viale sostienen un vínculo familiar basado en la crianza compartida de Silvestre y Alí.