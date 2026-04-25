Gonzalo Valenzuela participó del ciclo En La Cima, conducido por Laura Rez Masud para Los Andes, donde repasó distintos momentos de su vida personal y profesional, habló de sus vínculos afectivos y presentó El Performer, la obra con la que llega a Mendoza.

Durante la entrevista, el artista recordó cómo fue su desembarco en la Argentina y el fuerte nivel de exposición mediática que atravesó en aquellos años, especialmente mientras mantenía su relación con Juana Viale.

A pesar del paso del tiempo y de la separación, el actor Gonzalo Valenzuela aseguró que logró construir una relación sana con su expareja, basada principalmente en la familia que formaron juntos. El actor tiene dos hijos con Juana: Silvestre, de 18 años, y Alí (14).

Gonzalo también se refirió a Ringo, el hijo con Juana que nació sietemesino y murió. “Hay que atreverse a hacer el el duelo, que no es fácil, porque es permitirse el dolor. Dejar que te duela. Permitirlo”.

“Seguimos teniendo una familia muy bonita con Juana. Mis hijos son lo más”, expresó, destacando el vínculo cercano que mantiene con sus hijos y el rol central que ocupan en su presente.

GONZALO VALENZUELA SOBRE SU VIDA PRIVADA

El actor también reflexionó sobre cómo cambió la relación entre la intimidad y la exposición pública con la irrupción de las redes sociales. Para él, el escenario mediático actual es muy distinto al que le tocó vivir años atrás.

“Hoy día la invasión es uno mismo. La intimidad que yo tanto peleé por tenerla, hoy ya no existe porque la gente se autopublica”, sostuvo al analizar la transformación del mundo del espectáculo y la comunicación.

Gonzalo Valenzuela reveló cómo es su relación con Juana Viale

En esa misma línea, reconoció sentir cierta contradicción personal frente al uso de estas plataformas digitales. Aunque durante mucho tiempo se mostró crítico, admite que hoy resultan casi inevitables para quienes trabajan en el ámbito artístico.

“Tengo una dicotomía con las redes sociales porque yo estaba muy en contra y hoy veo que, si no te autopublicás, es como que no existís. Es rarísimo”, agregó.