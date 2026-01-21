Cuando Gonzalo Valenzuela (48) se casó con Kika Silva (33) en abril de 2024 nadie se imaginó que el matrimonio terminaría en escándalo tan pronto, y desde Chile comenzaron a filtrar detalles que dejan a las infidelidades del actor como algo sin importancia.

Según el periodista Hugo Valencia, del programa chileno Zona de Estrellas, el padre de los hijos menores de Juana Viale llevaba “un absoluto descontrol en los gastos de cuentas corrientes”.

Valencia aseguró que Kika “lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo”, pero que “la situación sería insostenible” dadas las “deudas por algún tema particular de Gonzalo”.

Kika Silva había dado las pistas de su separación de Gonzalo Valenzuela. Por: Fernando Gatti

Por otra parte, según Valencia “el tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos temas que todavía no estaban resueltos”, en alusión a los deseos contrapuestos que generaban constantes desencuentros.

Por qué Gonzalo Valenzuela está enojado con Kika Silva

A su vez, en Intrusos, Paula Varela aportó: “Valenzuela está muy enojado porque Kika subió este posteo (el comunicado sobre el divorcio) sin avisarle”

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se divorcian a menos de dos años del casamiento. (Foto: @gonzalovalenzuelaoficial)

“Le preguntaron a Kika si el divorcio era por infidelidad. Ella dice que no, pero a mí me dicen que sí tiene que ver, no sólo con algunas situaciones que tengan que ver con la noche, el alcohol. Algunos lo vinculan con que se lo vio chapando con alguna que otra chica”, dijo Varela en Intrusos.

“Ella está viviendo en el departamento que tienen juntos en Las Condes. Él está en la casa de Maitencillo. Me dicen que hubo infidelidad y que además, y acá se van a indignar todos, era ella la que terminaba pagando todas las cuentas en la casa”, remató la periodista sobre el divorcio de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva.