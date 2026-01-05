Moria Casán descolocó a Benjamín Vicuña en vivo y hasta lo puso en aprietos con un recuerdo retro que involucró al actor y a su amigo Gonzalo “Manguera” Valenzuela.

La conductora de La mañana con Moria entrevistó al actor chileno, que este lunes 5 de enero debuta en la pantalla de eltrece con The Balls, y lo sorprendió al contarle que ella fue la primera en “chaparse” a Valenzuela. La reacción de Vicuña no tuvo desperdicio.

La Mañana con Moria /eltrece.

MORIA CASÁN SORPRENDIÓ A BENJAMÍN VICUÑA CUANDO LE CONTÓ QUE SE CHAPÓ A GONZALO VALENZUELA

“Un día yo estaba en la disco y llegás vos con Manguera, que son dos piratones. Y me acuerdo de una cosa tuya”, le dijo la One a Benjamín, quien rápidamente retrucó, entre risas, si ese recuerdo era “Antes de Cristo o después de Cristo”, anticipándose a una posible confusión cronológica con sus romances.

Lejos de incomodarse, Moria lo tranquilizó: “Creo que esto fue antes de tus mujeres, creo que estabas soltero y todo. Pero me preguntaste: ‘¿Por qué son tan lindas las argentinas?’”.

Galante y pícaro, el actor le respondió: “Eso lo decía por vos”.

Fue entonces cuando la panelista Nazarena Di Serio intervino: “Moria, ¿te quiso levantar Vicuña?”.

Casán lo negó, pero lanzó la confesión que dejó sin palabras al actor: “No, mi amor. Pero escuchame, yo a Manguera me lo chapé”.

“¡No! Me mando a la piscina. ¿Cuándo te lo chapaste a mi amigo?”, bromeó Vicuña, sentado a pocos metros de una pileta.

Para cerrar, Moria puso el episodio en contexto: “Fue en Doble vida, una serie. Tuve una historia con él. Creo que fui la primera que lo besó en la Argentina. Chapa bien. Un beso de ficción”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.