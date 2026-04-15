Un tenso episodio de inseguridad se vivió en pleno vivo cuando un equipo de América TV fue víctima de un robo mientras cubría la inundación en Dock Sud.

Sergio Lapegüe abrió su programa con la impactante información y luego le dio la palabra al cronista Diego Lewen, quien relató en primera persona el dramático momento.

“Robaron al equipo de América TV cuando estaba haciendo una cobertura. Diego Lewen trabajaba en el lugar, el tema tenía que ver con la inundación y de pronto delincuentes que no pierden tiempo rompen el parabrisas y le roban los equipos, un trípode, una bolsa”, contó Lapegüe al iniciar de Lape Club Social.

Acto seguido, el conductor se comunicó con el notero, que seguía en la zona: “Vamos a saludar a Diego Lewen que está trabajando en el lugar ahora”.

Robo en vivo a un móvil de América TV: tensión y desesperación (captura de Lape Club Social)

Así le robaron en vivo a un móvil de América TV: tensión y desesperación

Con bronca, Lewen reconstruyó lo ocurrido: “Estábamos cubriendo la inundación, había bajado un poco el agua y dijimos ‘volvamos al auto’, porque la zona no era linda. Está la policía tratando de encontrar a por lo menos a dos delincuentes que nosotros vimos corriendo con nuestras pertenencias”.

Luego, dio más detalles del momento en que descubrieron el robo: “La situación fue que estábamos volviendo y Valentín ve a una persona corriendo con una rueda y me dice ‘che, mirá’. Empezamos a acelerar el paso para llegar al auto y ni bien lo logramos ver, vemos la ventanilla trasera derecha rota”.

Lejos de quedarse quietos, intentaron recuperar sus cosas: “Ahí directamente, creo que inconscientemente, empezamos a correrlos. Los alcanzamos a ver, les corremos 300 metros, pero no los vemos más”.

Sin embargo, la secuencia no terminó ahí: “Seguimos dando vueltas por la zona a ver si los veíamos pasar y en un momento vemos a dos personas encapuchadas. Uno corría con el trípode en la mano y el otro tenía mi mochila en la espalda. Me dio una bronca porque tenía todo ahí”.

El episodio generó fuerte preocupación en el equipo y evidenció el riesgo de trabajar en determinadas zonas. Minutos más tarde, en Lape Club Social informaron que uno de los presuntos ladrones fue detenido, en medio de un operativo policial en el área.