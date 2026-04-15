El AMBA amaneció bajo agua este miércoles 15 de abril. Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias y tormentas se instalaron con fuerza, generando complicaciones en la circulación y poniendo en alerta a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
¿Qué pasa hoy miércoles 15?
Según los datos del radar, para lo que resta de este miércoles se esperan probabilidades de precipitación de entre el 70% y el 100% durante la mañana, tarde y noche. Se trata de un fenómeno persistente con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h hacia el final del día. La temperatura se mantendrá estable, con una mínima de 20° y una máxima de 22°, marcando un clima húmedo y pesado.
El pronóstico para el jueves: ¿sigue la lluvia?
Para quienes esperan que el mal tiempo sea algo pasajero, la noticia no es del todo alentadora. El jueves 16 comenzará con condiciones similares:
- Mañana: Probabilidades de lluvia de entre el 70% y 100%.
- Tarde: El panorama empieza a mejorar levemente (40%-70% de probabilidad de chaparrones).
- Noche: La inestabilidad bajará drásticamente (0%-10%), marcando el final del evento meteorológico más severo.
- Temperaturas: Oscilarán entre los 18° y los 23°.
¿Cuándo sale el sol?
El alivio definitivo llegará recién el viernes 17 de abril. Para esa jornada se espera un cielo mayormente despejado, sin probabilidad de lluvias y con una máxima muy agradable de 25°.
El fin de semana se perfila ideal para planes al aire libre: el sábado 18 estará a pleno sol con una máxima de 25°, mientras que el domingo 19 regresará algo de nubosidad y un leve descenso de la temperatura (máxima de 24°), pero sin riesgo de tormentas.
Resumen del tiempo para los próximos días:
- Miércoles 15: Lluvias intensas todo el día (Máx 22°).
- Jueves 16: Inestable por la mañana, mejorando hacia la noche (Máx 23°).
- Viernes 17: Despejado y agradable (Máx 25°).
- Sábado 18: Sol total (Máx 25°).