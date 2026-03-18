Gonzalo Valenzuela generó repercusión al hablar con total honestidad sobre la relación que construyó con Ámbar de Benedictis, durante los años en los que estuvo en pareja con Juana Viale.

Sus declaraciones, realizadas en el podcast Mamá por Siempre, dejaron ver una faceta íntima y reflexiva sobre los vínculos familiares ensamblados.

El actor chileno Gonzalo Valenzuela recordó que, cuando comenzó su relación con Viale, Ámbar era apenas una niña de dos años, por lo que compartieron una etapa clave de su crecimiento.

“Tuve diez años criándola, una relación preciosa, de siempre”, expresó el actor, al describir la cercanía que alcanzaron. Sin embargo, también dejó en claro que, a pesar del amor, siempre mantuvo una postura consciente respecto del rol que ocupaba en su vida.

Gonzalo Valenzuela sorprendió al hablar sobre su relación con Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale

LA RELACIÓN DE GONZALO VALENZUELA CON LA HIJA DE JUANA VIALE

Durante la entrevista, Valenzuela explicó que eligió construir la relación desde el cariño, pero sin intentar reemplazar la figura paterna. En ese sentido, destacó la importancia de respetar el lugar de Juan de Benedictis, padre biológico de Ámbar.

Gonzalo Valenzuela sorprendió al hablar sobre su relación con Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale | Créditos: Instagram

“Durante mucho tiempo la sentí como una hija, pero también siempre tuve muy claro que no soy su papá”, señaló, evidenciando una mirada madura sobre los vínculos familiares en contextos de parejas ensambladas.

“Te voy a tratar con todo el amor del mundo como si fueras una hija mía, pero respeto mucho a tu papá”, recordó haberle dicho, marcando así un equilibrio entre el afecto y el respeto por los lazos biológicos.