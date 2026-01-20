El matrimonio de Gonzalo Valenzuela (47) con Kika Silva (33) llegó a su fin a menos de dos años del casamiento, y la pareja emitió un comunicado en redes sociales.

“Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”, contaron.

“Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”, continuaron.

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva anunciaron su separación. Por: Fernando Gatti

En tono cordial concluyeron: “Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias”.

El posteo de Kika que adelantó su separación de Gonzalo Valenzuela

Este sábado, Kika había realizado una publicación en Instagram que se comprende mejor a la luz de su separación de Valenzuela.

“He estado más distante estos días y no es casualidad. Terminé el año muy cansada, con dolores físicos que no lograba entender, y mi cuerpo me pidió parar. Necesité desconectarme para volver a conectar conmigo, con mi cuerpo y con mi salud.

Kika Silva había dado las pistas de su separación de Gonzalo Valenzuela. Por: Fernando Gatti

“A veces el bienestar también es silencio, pausa y espacio. Para mí, que suelo exigirme más de la cuenta y cargar con muchos compromisos, aprender a parar ha sido parte del proceso.

“No se me hace fácil, me cuesta decir que no tanto al trabajo como a los amigos pero hoy entiendo que es justamente en ese freno donde ocurre el verdadero crecimiento”.

Además, como padre de los hijos menores de Juana Viale, la convivencia de Gonzalo Valenzuela y sus hijos con María Francisca Silva Sánchez generaba rispideces, como ella misma lo había blanqueado hace un año en una entrevista: “Hay dos mamás y dos países. (...) El proceso que una vive como madrastra es difícil”.