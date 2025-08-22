En una charla íntima en el podcast Código Púrpura de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, Gonzalo Valenzuela se refirió nuevamente al trastorno neurológico de su hijo Silvestre, fruto de su relación con Juana Viale. El joven, que hoy tiene 17 años, fue diagnosticado con epilepsia a los 12, y el actor chileno reveló cómo lo acompaña en este proceso.

“Lo importante es que se conversen estas cosas”, señaló Valenzuela, quien destacó que su hijo adoptó con humor el apodo de Silvexia. Además, subrayó la responsabilidad con la que el adolescente enfrenta su tratamiento: “Él se hace cargo de tomar su medicamento todos los días, en la mañana y en la noche. Es súper responsable, sabe que debe hacerlo constantemente”.

El actor reconoció que al principio debió insistir para que su hijo cumpliera el tratamiento de forma estricta: “Estuve machacando todos los días, recordándole la importancia. Después entendí que había que entregarle la responsabilidad. Él sabe que si cumple dos o tres años sin episodios, esto baja”, explicó.

Sin embargo, Valenzuela también recordó un momento difícil en el que Silvestre terminó hospitalizado tras sufrir tres crisis seguidas por haber consumido alcohol. Frente a esa experiencia, el intérprete recalcó: “Tiene clarísimo que en su condición hay límites que no puede cruzar. No puede tomar ni una gota de alcohol y eso me tranquiliza”.

GONZALO VALENZUELA Y SU ROL CON SILVESTRE

En ese sentido, el actor reveló que él mismo decidió modificar su rutina para apoyar a su hijo: “En mi casa no se toma alcohol. No es algo esencial para nuestras vidas. Tengo que mostrarle que la vida puede ser igual o más entretenida”, sostuvo.

La experiencia con la epilepsia de Silvestre no solo marcó la vida del adolescente, sino también la de Gonzalo Valenzuela, que asumió el desafío de la enfermedad como una oportunidad para reforzar la comunicación y la unión familiar.