Por problemas de salud, Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Ángel de Brito confirmó que la actriz no volverá al reality show y que Telefe le busca reemplazo.

Así, Leo Arias entrevistó a Graciela Alfano en Gossip y lanzó la bomba: la exvedette sería la elegida, luego de aseverar que hubo conversaciones.

Graciela Alfano confirmó que ingresará a Gran Hermano: “Voy a cobrar más que Andrea del Boca”. Foto: Instagram (@iconoalfano)

GRACIELA ALFANO A GRAN HERMANO

Leo Arias publicó en su cuenta de X que Graciela aseguró: “Me llamaron de GH, voy a cobrar más que Andrea del Boca”.

Graciela Alfano confirmó que ingresará a Gran Hermano: “Voy a cobrar más que Andrea del Boca”. Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

Esto podría abrir otra polémica: la interna entre Telefe y Susana Giménez. Lo detalló Ángel de Brito: “Hay un problema, Susana Giménez. Susana es la cara del canal, ¿le van a meter a su principal enemiga? Susana es capaz de todo, la odia. Graciela pidió una fortuna. Arregló un número carísimo, entre los principales sueldos de la televisión”.