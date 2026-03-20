Las polémicas que rodean a Andrea del Boca son multiples y contantes. ¿La última? Que se habría disfrazado para fugarse de la clínica a la que había ingresado por cuestiones de salud, previa autorización de los popes de Gran Hermano Generación Dorada.

“¿Andrea se habría disfrazado? Gorrita, peluquita...”, comentó Mariana Fabbiani con picardía.

Entonces, Guido Záffora confirmó con una sonrisa cómplice: “Hubo una reunión a la mañana en un country de zona norte”. Lugar donde vive Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz y además su expareja.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

El panelista de DDM contó que ingresó “un Audi A5 negro, con un chofer y una persona con una peluca y una gorra”.

“Ahí, tuvo su primer encuentro con su abogado. Andrea ya está de alta, Andrea no está en la clínica Las Lomas”.

La situación de Andrea del Boca en Gran Hermano

“¿Andrea se habría ido del sanatorio, no estaría aislada, se habría puesto una peluca y una gorra, se habría ido a ver a su abogado al country?“, repasó la conductora indignada.

Foto: Captura (Telefe)

Ahí, el periodista exclamó: “Es verdad que pasó la noche en un hotel, que está en una productora, y te firmo que hay una renegociación de un contrato. (...) Pero no vio a la hija”.

“La reunión duró una hora. Hablaron, arreglaron contrato, firmaron, pidieron más plata. Las condiciones son las mismas, porque Andrea se siente muy cuidada en la casa. Ella quiere estar en la casa”.

Al final, Záffora contó que Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano Generación Dorada “el lunes” o “el miércoles porque la madre cumple años el martes”, con toda la ventaja que eso implica a la hora de la competencia.