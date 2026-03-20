Luciana Martínez, conocida por su paso por Gran Hermano, enfrentó las cámaras y contó su versión sobre la noche en la que fue acusada de ser una “viuda negra” tras un confuso episodio con un turista estadounidense en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

La mediática se sentó en el programa A la Barbarossa y, entre lágrimas y detalles crudos, relató cómo vivió esa noche que terminó con una denuncia en su contra y una fuerte exposición mediática.

La noche comenzó con una salida a un bar en Palermo junto a sus amigos de Gran Hermano. “Estuvimos tomando y bailando en ese lugar. Después decidimos irnos a otro club nocturno, me acompañó mi amiga Macarena junto a Cris”, recordó.

Luciana Martínez habló en A la Barbarossa de las acusaciones de robo en su contra (Foto: captura de Telefé).

En ese boliche, según su relato, conoció al turista estadounidense: “No lo conocía de antes. Se creó una buena onda, pero no un vínculo. Había poco diálogo porque ni Cris ni yo hablamos inglés y la música estaba al palo. Fue difícil entendernos”.

Luciana Martínez, su representante y el turista ingresando al hotel antes del presunto robo (Foto: captura de eltrece).

El joven los invitó a tomar unos tragos y, más tarde, a irse del boliche con él. “Nadie me llevó a la fuerza. Decidimos ir con él porque tuvimos onda, no hubo un intento de secuestro ni nada”, aclaró Luciana, desmintiendo versiones que hablaban de coerción.

EL INGRESO AL HOTEL Y EL MOMENTO DE TENSIÓN: “MI INSTINTO YA ME DECÍA QUE NO”

Ya en la puerta del hotel, la situación empezó a incomodarla: “Nos invita de after. Pidió más bebida, que es la que llevamos a su habitación, abre la botella, nos sirve la copa, brindamos, tomamos. En eso se relaja y nos muestra que tiene droga para invitarnos. Yo no consumo, pero aparentemente era tuzi y cocaína. Él sí consumió, pero ni Cris ni yo consumimos”.

“Mi instinto ya me decía no. Algo no me cerraba”, confesó. Según Luciana, el momento más delicado ocurrió en el baño: “Decidí ir al baño a hacer pis. Él se queda un momento ahí con Cris hasta que ingresa al baño donde estoy yo. Intenta acercarse a mí, nos empezamos a besar, quería interactuar ya rápidamente. Me empieza a tocar, se empieza a sacar la ropa. Quiere que interactúe con él. Yo cedo, pero entre el estado que tenía, el efecto del alcohol era mucho”.

Captura del momento antes de que las pertenencias caigan desde la ventana del hotel al piso de la calle en la causa de Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de "viuda negra" de un turista americano junto a su representante (Foto: captura de eltrece).

En ese momento, el turista se dio cuenta de que Luciana no era una chica y, según ella, su actitud cambió drásticamente: “Empieza como a mostrar una forma más desde el enojo. Me agarra de los brazos, del pelo para que yo baje. Me incomodé y grité, ‘amigo, me quiero ir’”.

Captura del momento después de que las pertenencias caigan desde la ventana del hotel al piso de la calle en la causa de Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de "viuda negra" de un turista americano junto a su representante (Foto: captura de eltrece).

Su amigo Cristian intentó intervenir, pero el turista se habría puesto violento: “Se pone en la puerta y le pone llave. Mi amigo me grita, ‘¿estás bien?’, y empieza a manotear la puerta. El muchacho abre, empuja a mi amigo, lo tira sobre la cama y yo, del susto, empiezo a agarrar mis cosas y me quiero tapar”.

EL FINAL DE LA NOCHE Y LA DENUNCIA: “YO TAMBIÉN FUI VÍCTIMA”

Luciana Martínez aseguró que la situación se desbordó: “Escucho que hay gritos y salgo. Lo único que alcanzo a ver es que el muchacho este tira el teléfono del celular de mi amigo y lo muerde. Me asusté y lo único que me sale es gritarle a mi amigo, ‘basta, andate’”.

Luciana Martínez saliendo de la habitación del hotel tras el presunto robo a un turista americano (Foto: captura de eltrece).

La ex Gran Hermano insistió en que no hubo ningún plan para robar al extranjero y que ella también fue víctima de una situación violenta: “No me gustaba lo que estaba pasando, la pelea. Él todo momento quería estar conmigo nomás y echar a mi compañero”. Sobre la acusación de “viuda negra”, fue tajante: “No hubo robo agravado, el juez lo cambió por hurto. No me llevaron a la fuerza, yo también fui víctima”.

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