Tras haber estado detenida por un presunto caso de “viuda negra” que involucraba a un turista estadounidense, Luciana Martínez recuperó la libertad y decidió hablar públicamente por primera vez. Su excarcelación, luego de un episodio que generó fuerte repercusión mediática, la volvió a poner en el centro de la escena.

Apenas regresó a su domicilio, la exparticipante de Gran Hermano fue abordada por la cronista Dolores Villalba, del ciclo Los Profesionales de Siempre. Lejos de mostrarse alterada, Luciana se presentó serena, aunque consciente del impacto del caso: “Estoy muy bien”, comenzó diciendo.

“Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan”, expresó en sus primeras declaraciones, intentando bajar la tensión tras días de incertidumbre.

Foto: Instagram (@martinezlucianaok)

Sobre el tiempo que permaneció privada de su libertad, fue contundente al describirlo como una experiencia angustiante: “Fue como un mal sueño o una pesadilla”. En ese sentido, destacó que la fe fue clave para atravesar el momento: “Creo en Dios, tengo mucha fe y recé sobre todo para que todo salga bien”.

Luciana también hizo referencia al rol de su defensa legal, agradeciendo el trabajo realizado: “Tengo un equipo de abogados que hizo que todo vaya bien y se los agradezco”, aseguró, confiando en que el proceso judicial continúe de la mejor manera bajo su asesoramiento.

“Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen y apoyan”.

Sin embargo, el punto más fuerte de su descargo llegó cuando negó de manera categórica las acusaciones que motivaron su detención: “No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira”, lanzó, despegándose por completo de las versiones que circularon en medios y redes.

Por último, la exhermanita se refirió a su presente personal y dejó en claro cuáles son sus prioridades tras este difícil episodio: “La causa sigue, pero queda en mano de mis abogados. Estoy bien y ahora necesito contención y visitar médicos”, cerró, en medio de rumores que incluso insinuaban situaciones de abuso con el turista.

“No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira”.

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ASÍ DETUVIERON A LUCIANA MARTÍNEZ, LA EX GRAN HERMANO ACUSADA DE VIUDA NEGRA: IMPACTANTES IMÁGENES

Un fuerte escándalo sacude al mundo de Gran Hermano: Luciana Martínez, exparticipante del reality, fue detenida acusada de participar en un robo bajo la modalidad “viuda negra”. Las imágenes del momento de su arresto y los detalles de la causa generaron un enorme revuelo.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde contó cómo se enteró del caso y qué decía el parte policial: “La primera información me llega el sábado a las 14.09. Me llega el parte policial directamente”, explicó la panelista.

Según relató, el documento era claro sobre la acusación: “El parte dice: ‘robo modalidad viuda negra’. Quiero aclarar esto porque lo dice el parte policial. Dice: 'imputada, persona trans, Barrionuevo Luciana; porque en realidad se llama Luciana Barrionuevo”, señaló.

Foto: Captura (eltrece)

De acuerdo al relato que dio la periodista al aire, todo comenzó con un llamado al 911 realizado por un turista estadounidense de 40 años que estaba hospedado en un hotel porteño: “El parte dice que ingresa un llamado al complejo 911 de un masculino que dice ser huésped de un hotel. Cuenta que invitó a dos personas durante la madrugada y al despertar constató el faltante de pertenencias”, explicó.

El denunciante habría conocido a Luciana y a otra persona en un boliche de Palermo: “Él entra al hotel con Luciana y un acompañante a las 6.45. Los había conocido en un boliche bailable”, detalló Iglesias.

Foto: Captura (eltrece)

Una vez dentro de la habitación, según la denuncia, compartieron bebidas alcohólicas: “Consumieron bebidas alcohólicas y se quedaron dormidos. A las 12 del mediodía él se despierta solo. Dice que le faltaba el pasaporte, un reloj digital y ropa interior”, enumeró Iglesias.

Con el correr de las horas, el denunciante habría advertido que faltaban más objetos, algunos de los cuales luego fueron hallados durante los procedimientos policiales: “Después se agregaron más cosas que evidentemente el chico se dio cuenta que le faltaban y que fueron encontradas en la casa de Luciana y del otro chico”, aseguró la periodista.

Fernanda Iglesias: “El parte dice: ‘robo modalidad viuda negra’. Quiero aclarar esto porque lo dice el parte policial“.

“El pibe se tiene que volver a Estados Unidos y están tratando de hacerle un pasaporte nuevo para que pueda viajar”, cerró Fernanda, dando detalles de esta causa.