La detención el fin de semana de Luciana Martínez de Gran Hermano 2022 bajo la acusación de viuda negra causó estupor, pero en su declaración ante la Justicia acusó al denunciante de abuso sexual.

Frente a la misma situación que describió Bradley, el ciudadano estadounidense, Luciana asegura que fue encerrada en el baño de la habitación del hotel Smart y obligada a tener relaciones sexuales.

En ese momento, en la madrugada del sábado, Cristian Wagner, el representante de la chica trans, estaba dentro del cuarto, tal precisaron en DDM.

Luciana Martínez, participante de Gran Hermano 2025 (Foto: Prensa Telefe)

Para el turista, Luciana le habría propuesto intimar en el baño, tiempo en el cual Wagner aprovechó para tirar una mochila con objetos de valor a la calle, pasaporte incluido, para luego retirarse rápido e llevarse el bolso.

La declaración indagatoria

La enorme contradicción en esta versión alternativa es que Luciana no sólo no denunció el abuso al momento de la detención, sino que además la Policía le encontró las pertenencias del denunciante.

De hecho, tras quedar grabado por las cámaras de seguridad de un negocio contiguo agarrando lo que antes había lanzado a la calle, Wagner “se va a su departamento, se baña y dos horas después volvió a buscar a Luciana, que según él estaba secuestrada y siendo abusada”, resumió Martín Candalaft.