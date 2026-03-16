Un fuerte escándalo sacude al mundo de Gran Hermano: Luciana Martínez, exparticipante del reality, fue detenida acusada de participar en un robo bajo la modalidad “viuda negra”. Las imágenes del momento de su arresto y los detalles de la causa generaron un enorme revuelo.

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde contó cómo se enteró del caso y qué decía el parte policial: “La primera información me llega el sábado a las 14.09. Me llega el parte policial directamente”, explicó la panelista.

Según relató, el documento era claro sobre la acusación: “El parte dice: ‘robo modalidad viuda negra’. Quiero aclarar esto porque lo dice el parte policial. Dice: 'imputada, persona trans, Barrionuevo Luciana; porque en realidad se llama Luciana Barrionuevo”, señaló.

Foto: Captura (eltrece)

De acuerdo al relato que dio la periodista al aire, todo comenzó con un llamado al 911 realizado por un turista estadounidense de 40 años que estaba hospedado en un hotel porteño: “El parte dice que ingresa un llamado al complejo 911 de un masculino que dice ser huésped de un hotel. Cuenta que invitó a dos personas durante la madrugada y al despertar constató el faltante de pertenencias”, explicó.

El denunciante habría conocido a Luciana y a otra persona en un boliche de Palermo: “Él entra al hotel con Luciana y un acompañante a las 6.45. Los había conocido en un boliche bailable”, detalló Iglesias.

Foto: Captura (eltrece)

Una vez dentro de la habitación, según la denuncia, compartieron bebidas alcohólicas: “Consumieron bebidas alcohólicas y se quedaron dormidos. A las 12 del mediodía él se despierta solo. Dice que le faltaba el pasaporte, un reloj digital y ropa interior”, enumeró Iglesias.

Con el correr de las horas, el denunciante habría advertido que faltaban más objetos, algunos de los cuales luego fueron hallados durante los procedimientos policiales: “Después se agregaron más cosas que evidentemente el chico se dio cuenta que le faltaban y que fueron encontradas en la casa de Luciana y del otro chico”, aseguró la periodista.

“El pibe se tiene que volver a Estados Unidos y están tratando de hacerle un pasaporte nuevo para que pueda viajar”, cerró Fernanda, dando detalles de esta causa.

Fernanda Iglesias: “El parte dice: ‘robo modalidad viuda negra’. Quiero aclarar esto porque lo dice el parte policial“.

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ASÍ FUE EL COMUNICADO DE GRAN HERMANO CON EL LLAMADO DE ATENCIÓN A LUCIANA POR SU ACTITUD CON BATI

A pocas horas de que Santiago del Moro revelara que iba a haber un anuncio en Gran Hermano 2024, finalmente los chicos escucharon el comunicado con el llamado de atención a Luciana Martínez por sus actitudes con Santiago “Bati” Larrivey dentro de la casa.

"Es natural que tras tantos días de convivencia se produzcan diversos vínculos entre ustedes. Aliento y celebro las relaciones de todo tipo. La galantería, el piropo y también los comentarios donde hay doble sentido, no tienen nada de objetables si ambas partes están de acuerdo, aceptando juntos el conocido juego de la seducción", comenzó diciendo Gran Hermano en vivo.

“La cuestión cambia sustancialmente si una persona expresa su incomodidad. En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenaron de preocupación. Me refiero al acercamiento que existe entre Bati y Luciana. También me refiero al notorio malestar de Bati ante conductas que considera inapropiadas o excesivas de Luciana", agregó.

Foto: Captura (Telefe)

Y siguió: "Hoy, en el confesionario, Bati expuso este problema. Él manifestó que se encargaría de resolver el problema, pero es mi deber. No obstante, mi deber es hablar seriamente sobre lo sucedido. Aunque se trate de un tema sensible y delicado, decidí, por ahora, no aplicar ninguna sanción".

“Quiero decirte algo Luciana, y me gustaría que todos prestaran mucha atención. Les quiero recordar que en mi casa está permitido todo tipo de vínculos. Los aliento y celebro, pero siempre y cuando acepten con la aceptación y el consentimiento del otro“, cerró, contundente.