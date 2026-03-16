El misterio se terminó y la sorpresa fue total en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Contra todos los pronósticos y filtraciones que apuntaban a un apellido famoso, este domingo las puertas se abrieron para recibir a La Maciel, la creadora de contenido que es furor en TikTok y que llegó como reemplazo de la expulsada Carmiña.

A diferencia de otros participantes que suelen entrar con una estrategia agresiva para ganar terreno, La Maciel eligió la descompresión total. Su presentación dejó a más de uno descolocado, sobre todo a quienes esperaban una jugadora combativa.

La Maciel en la casa de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Apenas cruzó el umbral de la casa, La Maciel dejó en claro su postura: “No vine a jugar, no me importa si me voy la semana que viene. Yo vine a conocerlos y llevarme bien con todos, ya gané”, lanzó, marcando una actitud de paz que contrasta con el clima de tensión que reina en la casa.

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Su llegada supone un desafío para los estrategas del reality. Al declarar que no le interesa el premio mayor ni la competencia feroz, se posicionó —al menos en el arranque— como una aliada potencial para todos. Sin embargo, su “falta de juego” podría convertirla rápidamente en un blanco fácil para futuras nominaciones si el grupo siente que no aporta a la dinámica competitiva.

En las redes sociales, el nombre de La Maciel se volvió tendencia de inmediato. Los seguidores de Furia y Pabloschi, que esperaban el ingreso de Coy Scaglione, se dividieron entre la decepción por el pálpito fallido y la curiosidad por ver cómo una figura de la nueva generación de redes sociales se adapta al encierro televisivo.

La Maciel en la casa de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Por ahora, la tiktoker apuesta a las “buenas vibras” y a disfrutar la experiencia, mientras todos en la casa y fuera de ella se preguntan si su estrategia es real o solo una jugada más para descolocar a sus compañeros.

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