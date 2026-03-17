La situación de Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, se volvió cada vez más delicada en la causa por el presunto robo a un turista norteamericano en un hotel boutique de Palermo.

Los videos de las cámaras de seguridad, que salieron a la luz en las últimas horas, muestran los movimientos de la mediática y su representante, Cristian Wagner, en la madrugada del hecho.

Según revelaron en Puro Show, todo comenzó a las 6.52 de la mañana, cuando el turista estadounidense ingresó al hotel acompañado por Luciana y Cristian. En las imágenes se ve cómo el hombre llega con una bandeja con bebidas mientras Luciana lo sostiene y Cristian aparece detrás, con un abanico en la mano.

Luciana Martínez, su representante y el turista ingresando al hotel antes del presunto robo (Foto: captura de eltrece).

EL INGRESO AL HOTEL Y LA SECUENCIA QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO

En las imágenes que compartieron en el programa de eltrece se los ve a los tres juntos antes de ingresar a la habitación del hotel, mientras en el vivo detalló Fernanda Iglesias: “Se conocen en el boliche Makena, se arma el tole-tole ahí y se van los tres al hotel”.

“La denuncia del turista sostiene que, tras pasar la noche, primero se retiró el manager y luego Luciana, cuando el hombre se despertó, cerca del mediodía, notó que le faltaban pertenencias clave, especialmente el pasaporte, y decidió hacer la denuncia”, agregó la periodista.

EL MOMENTO CLAVE: LAS PERTENENCIAS LANZADAS POR LA VENTANA A LA CALLE

Las cámaras captaron una escena fundamental para la causa: a las 7.08 de la mañana, desde la habitación lanzaron a la calle las pertenencias del turista. Según la información que manejan los investigadores y lo que se debatió en el programa, Cristian Wagner habría sido quien arrojó los objetos, aunque la defensa sostiene que fue en medio de una pelea con el norteamericano.

Captura del momento antes de que las pertenencias caigan desde la ventana del hotel al piso de la calle en la causa de Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de "viuda negra" de un turista americano junto a su representante (Foto: captura de eltrece).

“Lo que plantea la defensa es que hubo un intento de pelea y por eso lanzan las cosas, pero no cierra con las imágenes”, reveló Matías Vázquez en el vivo. Además, se supo que Luciana pidió un auto desde el celular del turista, lo que terminó de despertar sospechas.

Captura del momento después de que las pertenencias caigan desde la ventana del hotel al piso de la calle en la causa de Luciana Martínez, la ex Gran Hermano acusada de "viuda negra" de un turista americano junto a su representante (Foto: captura de eltrece).

Otro video muestra cómo Cristian baja primero y luego, a las 7.49, sale Luciana de la habitación. “Si fueron violentados, no salís con esa tranquilidad ni dejás a tu amiga sola con el agresor”, remarcaron en Puro Show, cuestionando la actitud de ambos al abandonar el lugar.

EL AVANCE DE LA CAUSA Y EL FUTURO DE LOS INVOLUCRADOS

Por el momento, la causa sigue abierta y las imágenes de las cámaras de seguridad son la principal prueba que analiza la fiscalía. El turista ya habría abandonado el país, pero la investigación continúa y tanto Luciana Martínez como Cristian Wagner están en la mira de la Justicia.

Luciana Martínez saliendo de la habitación del hotel tras el presunto robo a un turista americano (Foto: captura de eltrece).

Las versiones de la defensa no terminan de cerrar con lo que muestran los videos, y la situación de la ex Gran Hermano se complica cada vez más a medida que avanza la causa.

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