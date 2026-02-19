Lo que parecía un ida y vuelta de chicanas en Puro Show terminó con un momento que nadie vio venir. Fernanda Iglesias y Matías Vázquez protagonizaron momento de risas y complicidad, pero el final sorprendió a todos: se dieron un beso al aire y sellaron la paz en vivo.

Todo arrancó cuando Fernanda encaró sin filtro a su compañero y le confesó por qué lo había bloqueado en redes sociales. “Viste que yo te dejé de seguir… porque aparecías mucho en cuero”, disparó la periodista, dejando a Matías completamente descolocado.

Fernanda Iglesias y Matías Vázquez en Puro Show (Foto: captura eltrece)

Lejos de quedarse callada, Iglesias explicó el motivo de su decisión: “Me apareció de golpe Matías en cuero… como… muy fuerte”. El estudio estalló en risas y el conductor, lejos de achicarse, la desafió a hacer las paces frente a todos.

FERNANDA IGLESIAS Y MATÍAS VÁZQUEZ SE BESARON AL AIRE Y SORPRENDIERON A TODOS EN PURO SHOW

Fue entonces cuando, mirando a cámara y entre bromas, Fernanda y Matías se dieron un beso y un abrazo que descolocó a todo el equipo. “¡No lo puedo creer!”, exclamó uno de los panelistas, mientras la conductora intentaba retomar el hilo del programa con una sonrisa y su clásico estilo directo: “Te iba a dar de lengua pero…”.

El inesperado beso no tardó en convertirse en tema de conversación en redes sociales y entre los propios integrantes del ciclo. El clima de distensión y juego que caracteriza a Puro Show sumó así un capítulo inesperado, con dos de sus figuras centrales como protagonistas.

El gesto dejó en claro que, más allá de las chicanas y los bloqueos virtuales, el buen humor sigue siendo la marca registrada del programa.

