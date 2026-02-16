El escándalo por los comentarios homofóbicos de Joe Fernández contra el bailarín del Teatro Colón Valentín Fresno sigue generando repercusiones en los medios. Enzo Aguilar salió a dar explicaciones tras las críticas que recibió por no frenar en vivo al astrólogo, y Pampito lo fulminó.

“Por supuesto, repudio todo lo dicho y no hay justificativo”, afirmó Aguilar en diálogo con Puro Show (El Trece). Sin embargo, aclaró que el comentario se dio “en un contexto dentro de una rutina, de un personaje que hace Joe. Espantoso, mal dicho”.

Enzo Aguilar (Foto: Movilpress)

El panelista, que trabaja en la radio y en Bendita con Beto Casella hace tres años, sostuvo que intenta frenar a sus compañeros cuando surgen este tipo de situaciones, pero remarcó: “Eso muchas veces se pasa por alto, pero intento no frenarlo 20 veces al día porque ya queda tedioso”.

ENZO AGUILAR OPINÓ SOBRE LAS BARBARIDADES QUE DIJO JOSE FERNÁNDEZ EN LO DE BETO CASELLA Y PAMPITO LO FULMINÓ

Cuando le preguntaron si, como miembro de la comunidad LGTBIQ+, se sintió ofendido por los dichos, Aguilar fue contundente: “Por supuesto que no, porque sé quién es Joe Fernández y sé que está haciendo un personaje, por más que lo que esté diciendo sea un espanto”.

Pampito, Enzo Aguilar y Joe Fernández (Fotos: capturas eltrece)

A pesar de su postura, Aguilar reconoció: “Valentín tiene todo el derecho del mundo a ofenderse”, lo que terminó de enojar a Pampito. “Enzo opinó en esta nota y no le entiendo lo que opinó. ¿Por qué no le entendí? Porque dice que repudia, pero después justifica”, adelantó el conductor.

Después otra cosa desafortunada que dice Enzo es, yo soy el trolo de la mesa. ¿Qué es ser el trolo de la mesa? ¿Es que ahí tiene que haber uno que es el trolo, otro que es el hétero, otro... ¿No podés ser una persona sin importar tu identidad sexual? ¿Por qué todavía tenemos que poner primero la identidad sexual de una persona y después la persona? (…) Eso yo todavía, perdón, no lo entiendo y lo siento antiguo”, agregó Sebastián.

