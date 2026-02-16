El debut de Beto Casella con BTV en América está envuelto en fuertes polémicas, primero por el escándalo con Yanina Latorre por el color del piso del estudio que van a compartir, y luego por los dichos homofóbicos en la Rock and Pop, y ahora Pampito puso el foco en el desaire de Ángel de Brito.

“América había pedido este problema de Joe Fernández tratemos de obviarlo, pero cuando el canal va informando a las distintas producciones avisaron que Yanina va a decir lo que tenga ganas”, arrancó el conductor de Puro Show.

Y más allá de que Yanina en SQP ironizó con que le “hubiera gustado entrar bailando danza clásica”, en alusión al artista del teatro Colón que fue hostigado por su condición sexual por Joe con la anuencia de Casella, para Fernanda Iglesias la suerte de Beto es que “Ángel no está” esta semana al aire.

Beto Casella y Ángel de Brito. (Foto: @@bondi_liveOK)

En ese punto, Sebastián Perelló Aciar fue al hueso al destacar el gesto mala onda de Ángel hacia Beto: “Que se haya tomado las vacaciones para no hacerle el pase previo al debut de Beto Casella no es casualidad...“.

“No es un dato menor. Para mí es especulación, pero laburamos de esto”, continuó.

Beto Casella se mudó a América con BTV (Foto: prensa Mandarina).

También detalló la actitud en X: “Retuiteó todas las críticas hacia Beto. Todas de todos”.

La historia de desencuentros entre Ángel y Beto

“Esto arrancó mal de movida, porque cuando se decide el pase a América, lo que hace Beto es pedir el horario de las 20, que es de LAM. Ya ahí Ángel se plantó y dijo, mi horario no se toca".

Ángel de Brito (Foto: Movilpress)

“Incluso en algún momento se barajó la posibilidad de ceder media hora para que el programa de Beto no empezara tan tarde, y tampoco aceptó. Por eso el horario de Beto quedó a las 20″.

Además, hace casi dos años Ángel y Beto coincidieron en el streaming Bondi, donde para promocionar jugaron con la competencia directa entre ambos por el rating, ya que De Brito estaba en LAM y Casella en Bendita, y la convivencia duró poco.

Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

Luego, Beto enfureció con Ángel por su “falta de códigos” porque el periodista había anticipado el pase a América, cuando el animador no había terminado de comunicar la noticia en elnueve ni cerrado al equipo que lo acompañaría.

Al final, Pampito señaló la chicana la reciente de De Brito a Beto Casella: “Ángel tiene un canal de difusión, y ahí puso qué códigos tenés y puso la banderita LGBT”.