Un fuerte repudio se generó tras lo ocurrido en Nadie nos para, el ciclo que Beto Casella conduce en Rock & Pop.

Durante la sección “La logia del buen gusto”, parte del equipo se burló de un video protagonizado por Valentín Fresno, bailarín del ballet estable del Teatro Colón.

El material, publicado por el propio Colón el 30 de diciembre de 2025, mostraba cómo el artista se preparaba para una función de El Cascanueces y retrataba su rutina diaria y el esfuerzo que implica su trabajo. “Un chico de la logia, Valentín Fresno, es un bailarín del Teatro Colón y cuenta su rutina sacrificada. Vamos a verlo”, presentó Casella antes de que saliera al aire el informe.

Los comentarios homofóbicos en el programa de Beto Casella

Sin embargo, durante la emisión comenzaron los comentarios de tono burlón y homofóbico. Desde el control incluso superpusieron al video una frase del recordado Doctor Tangalanga, utilizada en un contexto claramente ofensivo.

Joe Fernández fue quien más derrapó y llegó a decir “puto relajado” al referirse al bailarín.

Lejos de frenar la situación, Casella se sumó al clima de la mesa y lanzó: “Qué futuro tiene este chico”, sin cuestionar los dichos de sus compañeros.

Horas después, Valentín Fresno utilizó sus redes sociales para expresar su malestar: “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras”.

El episodio generó críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron la gravedad de los comentarios y cuestionaron que nadie en el estudio, incluido el propio Casella, haya marcado un límite ante expresiones consideradas homofóbicas.

“Tremendo”, comentó Julieta Nair Calvo, en solidaridad con el artista. Y Ángel de Brito, contundente, desaprobó lo ocurrido: “Patético”.