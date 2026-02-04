La complicidad que Beto Casella mantenía con Edith Hermida en Bendita TV siempre dio lugar a especulaciones sobre un posible romance oculto entre ellos, y ahora que el periodista está por debutar con BTV en América blanqueó cómo era su relación con la conductora del clásico de el nueve.

Astuto, Beto se excusó con Marcela Tauro, con quien al aire de Intrusos reconoció que habían sido pareja: “Yo dije que no puedo hablar de ese tema, como no puedo hablar de lo tuyo”.

Entonces, Tauro se explayó sobre su affaire con Casella de hace casi 20 años, dejando en claro que con Hermida sucedió algo similar: “Algún día se sabrá”.

Foto: Instagram (@edithhermida)

En pareja con Carolina Wyler desde 2014, Beto fue contundente cuando Marcela le preguntó si Edith estaba enamorada de él: “Yo creo que sí. Eso es verdad”.

“Está perdidamente enamorada de mí. No quiero sonar jactancioso, ni agrandado, pero lo hemos charlado hasta en grupo. Ella se pone sus escudos“, continuó.

Beto Casella reveló intimidades de su relación con Edith Hermida

En un momento, Beto relató “el último mensaje” de Edith y fue elocuente al describir con una película el dráma romántico que atravesaba a su compinche: “Era Meryl Streep en Los Puentes de Madison”.

“¿Si estuve enamorado? No. Pero sí, una mucha empatía, mucha cosa física de tocarse", remató sin anestesia.

Beto Casella sobre Edith Hermida.

“Nosotros tenemos ese código con las chicas en Bendita, muy de jugar físicamente, de darnos un piquito, avalado por las mujeres”, cerró Beto Casella hablando en presente sobre el programa que dejó y ahora conduce Edith Hermida.