En las últimas horas, Beto Casella habló con Puro Show de las acusaciones contra Roberto Pettinato por acoso en el ámbito laboral y Josefina Pouso salió al cruce del conductor.

“A mí Petti me cae bien, es talentosísimo, y me parece que es un boludo al mismo tiempo. Muchas de las cosas que le pasaron, le pasaron por boludo, más que porque sea un degenerado. Le condicionaron seriamente la carrera, un poco él fue responsable y otro poco también se comió algunos garrones”, sostuvo Casella en diálogo con eltrece.

Beto Casella habló en Puro Show de Roberto Pettinato (Foto: captura de elnueve).

Indignada, la panelista de Los Profesionales comentó y fue tajante al relatar su experiencia personal con el exlíder de Duro de Domar: “Eso y decir que porque estabas con una pollerita corta por la calle lo tentaste al tipo y te violó, es exactamente lo mismo, Beto”.

Josefina Pouso le contestó a Beto Casella (Foto: captura de elnueve).

“En esa época nosotras estábamos cosificadas y aceptábamos la cosificación como algo normal, natural y era lo que pasaba. Porque antes no se ponía en palabras cosas que hoy sí sabemos. Yo lo entendí tiempo después cuando empecé en Duro de Domar y tuve una Julia Mengolini enfrente que me dijo, flaca, esto no está bien”, sentenció Josefina en el vivo.

EL DURO RELATO DE JOSEFINA POUSO SOBRE EL ACOSO QUE SUFRIÓ POR PARTE DE ROBERTO PETTINATO

En su descargo contra los dichos de Beto Casella sobre Roberto Pettinato, Josefina Pouso relató cómo vivió esos años en la televisión: “Él quería que yo encima esté con todas mis partes al aire en el programa. Yo no estaba cómoda, tenía apenas unos pocos veintipico de años, recién arrancaba y creía que tenía que fumarme ciertas cosas en la televisión para poder mantener mi trabajo”.

Pero fue más allá y recordó situaciones límites: “De ahí a que el tipo se me meta en el camarín, que me cambie el camarín sin mi consentimiento, que se me meta y pasen cosas y yo tenga que salir corriendo, eso no habilita en absoluto ni que el conductor ni que ningún tipo de ninguna época haga todo lo que hizo ese señor”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.