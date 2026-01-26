Roberto Pettinato volvió a ser protagonista de una noche a puro brillo en la Avenida Corrientes. El conductor se hizo presente en el Teatro Astros para ver “Mi amiga y yo”, la comedia que encabeza su excompañero de “Duro de Domar”, Sebastián Presta.

Pettinato llegó acompañado por su novia, Jimena Heredia, y desde el primer minuto acaparó la atención de todos.

Con un look total black y su estilo inconfundible, se mostró relajado y feliz, posó para las cámaras y no esquivó el contacto con la prensa.

Pettinato habló de todo y se reencontró con viejos amigos

Apenas pisó la sala, Pettinato se acercó al banner oficial para las fotos de rigor. Aunque al principio parecía querer evitar las notas, enseguida se distendió y charló con los medios.

Habló sobre su posible regreso a la televisión, contó si recibió ofertas, opinó sobre la actualidad y respondió con ironía a las preguntas más picantes.

Fiel a su estilo, también se refirió a Homero Pettinato y a Sofía Gonet (La Reini), siempre con ese humor ácido y descontracturado que lo caracteriza. Las risas y las repercusiones no tardaron en llegar entre los periodistas presentes.

Una función a sala llena y una ovación para Presta

Ya en la platea, Pettinato disfrutó de la función junto a su pareja. “Mi amiga y yo”, dirigida por Diego Reinhold y coprotagonizada por Flor Torrente, propone un recorrido de humor desbordante y situaciones cotidianas con una mirada actual sobre los vínculos afectivos.

La función marcó el inicio de la segunda temporada del espectáculo, que ya superó los 100.000 espectadores. Entre los invitados se destacaron figuras como Costa, Sabrina Ravelli, Federico Barón, Virginia Demo, Martín Pugliese, la Licenciada Sol Rivera y Payuca del Pueblo, entre otros.

Foto: prensa Mi amiga y yo

Foto: prensa Mi amiga y yo

Foto: prensa Mi amiga y yo

Al final, toda la sala se puso de pie para ovacionar a una de las comedias más celebradas de la cartelera porteña. Stand up, música y emoción se mezclaron en una noche inolvidable para el público y para el propio Pettinato, que no dudó en aplaudir de pie a su amigo Presta.

Días y horarios de “Mi amiga y yo” en el Teatro Astros

El espectáculo se presenta los viernes y sábados a las 21.00 en el Teatro Astros (Avenida Corrientes 746), con producción de Luis Penna, Marcelo Giglio y Diego Djeredjian.