En el mundo del rock era sabido que Roberto Pettinato había seducido a Mercedes Iñigo, por entonces pareja de Charly García, pero recién ahora salió a la luz la fortuna en dólares que el saxofonista le habría sacado al ex Sui Generis.

“Mecha se enganchó con fuerte y Pettinato la entró a volver loca. Le hizo todas las toxicidades que se puedan imaginar. Incluso le sacó dinero, porque le pidió dinero para hacer este disco”, contó Fernanda Iglesias.

Ahí, la panelista de Puro Show exclamó: “Son varios millones de dólares”.

Roberto Pettinato y Charly García.

“Lo hicieron en Estados Unidos”, aclaró la periodista frente a la perplejidad de todos.

Cómo y cuándo habrían sido las traiciones de Pettinato a Charly

Todo se remonta a 2020, cuando Roberto grabó Pettinato Plays García, el disco de 11 temas que está disponible en Spotify.

El elevado costo se habría debido a que además hicieron “una edición limitada en vinilo”, algo que encareció mucho la producción dados los pocos estudios que se dedicaban a esa técnica. Además de los pasajes y estadías en Oregon.

Mercedes Iñigo, la novia de Charly García, también estuvo allí. (Foto: Jennifer Rubio)

La duda al día de hoy es si Roberto llegó a saldar o no su deuda con Charly.

Eso sí, Roberto Pettinato hasta habría llegado a convivir con Mecha, lo que consuma la traición y falta de códigos hacia Charly García.