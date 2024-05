La desfachatez de Bautista Beto Casella (64) es parte la personalidad que asume con total honestidad.

A lo largo de una charla mano a mano con Ciudad, el conductor reveló sus secretos más íntimos de su relación de una década con Carolina Wyler (38).

Entusiasmado por el desafío de lanzarse a la conducción de Onda Beto por Bondi, el nuevo canal de streaming de Mandarina Contenidos, el histórico animador de Bendita no se puso colorado para gritar sus verdades a los cuatro vientos.

-¿Cuándo fue la última vez que te subiste a un bondi?

-Va a parecer una excentricidad o una petulancia, pero fue en enero, porque anduve por Uruguay y por Brasil, y ahí cuando viajo tomo mucho colectivo, que te acerca de lugar a lugar.

Beto Casella en los estudios de Bondi, el nuevo streaming de Mandarina Contenidos. Por: IRENE ROBERT

-¿Tenés la SUBE acá en Argentina?

-No.

-¿No la tramitaste?

-No, no tramité la Sube. Ando en un autito 2011, que me lleva a todos lados. La verdad que si puedo me muevo un autito.

-A la mañana estás en la Rock & Pop, a la tardecita en Bondi, y a la noche en Bendita. ¿Cómo hacés con tantos trabajos a la vez?

-Tengo mucho tiempo desocupado. A mí hay gente que me dice, “che, te escucho a la mañana, te veo a la noche, ¿cuándo descansás?”

Descanso de una a ocho. Si me duermo una siesta de dos horas (estoy hecho). Creo gestionar bien el tiempo.

Y el tiempo más valioso es el del ocio. Por eso trato de no tener almuerzo de trabajo ni reuniones de producción. Si organizás bien la vida profesional, cada uno sabe lo que tiene que hacer.

Beto Casella mano a mano con Ciudad.

No ando pasilleando para tomar café con los gerentes, ni los dueños de los medios. Prefiero mantenerme alejado de ellos porque genera, para mí, algún tipo de presión.

Cuando me dicen “te quiero proponer algo”, les digo “tomemos un cafecito, rapidito”.

-¿Siempre te hacés tus propios espacios?

-Tengo mucho tiempo para mí, y me puedo permitir dedicarle una hora y media al streaming, porque es como venir a tomar un café a un bar con amigos, que eso sí lo hago mucho.

-¿Tenés fe en el proyecto?

-Lo único que tengo es la confianza en mí, nada más. Y la confianza en mi cu...

-Tu suerte. ¿O también tus pompis?

-No, me estoy perdiendo. Vos sabés que, después de los 40, 50, creo lo que era un lindo culito, que llenaba bien el cine, vas perdiendo mucho la musculatura.

Por eso hay que ir al gimnasio para mantener un poquito los músculos, pero vas perdiendo. Pero el culo de la suerte lo mantengo intacto.

Beto Casella.

- ¿Cuánto meditaste aceptar este proyecto?

-10 minutos.

-¿Y lo hiciste por el desafío o por el dinero?

-No, si no me pagan. No, ningún streaming te va a ofrecer plata porque hoy el esquema... Bah, No sé cómo están funcionando otros canales. Acá hay un esquema de “vamos viendo”.

Y yo estoy en un momento de la vida que puedo prenderme en un proyecto de “al mes vemos”.

Y si no quedó un mango, no quedó un mango. Entiendo al que por ahí el que está viendo cómo pagar alquiler y no se puede enganchar.

A mí lo primero que me interesaba era el desafío, la curiosidad. A mí siempre me mueve la curiosidad.

BETO CASELLA Y SU NOVIAZGO CON CAROLINA WYLDER

-¿Cómo está tu vida personal con Carolina?

-Muy bien.

Beto Casella y Carolina Wyler, octubre de 2018. (Foto: Ciudad.com)

-¿Cómo es la convivencia con una persona un poco más joven que vos?

-La verdad que no dormimos en la misma cama, por supuesto.

-¿Por qué?

-Porque no, porque, a ver, nos está viendo gente que dice, pero yo vivo en un departamento de un ambiente y medio. Si se puede y tenés el espacio y la posibilidad de comprar otra camita, podemos ver una peli y después yo me voy a mi cama.

-¿Pero es por comodidad? ¿O roncás, babeás, pateás, tenés pesadillas...?

-No, no. Es por comodidad. Por supuesto que si me quiero masturbar, en mi caso prefiero que mi pareja no esté. Lo mismo ella.

Carolina Wyler.

-Polémico...

-¿Por qué? Es un espacio personal, vos lo tenés. Bueno, una cosa es tocarse mutuamente. ¿Se puede hablar de esto en Internet?

-Ya estamos, así que...

-Una cosa es tocarse mutuamente, que lo reivindico porque es una práctica. Hay una cosa que se llama la “Gran Casella”, que esta sí que no te la puedo contar, que tiene que ver con lo digital.

¿Entendiste? Y otra cosa es el espacio personal, infantil te diría, o adolescente, del juego a solas. Que tampoco se tiene que perder.

-¿Es algo que predicás?

-Yo el otro día, en un partido de fútbol, de más de 50 todos, dije: “levante la mano el que los últimos 10 días no se masturbó”. Ninguno levantó la mano.

Quiero decir a los chicos que nos están viendo: “No se corta nunca, chicos”. Sigue siendo un placer infantil que reivindico. Y eso no lo podés hacer cuando está tu pareja viendo Gran Hermano.

Beto Casella.

-¿Cómo definirías la relación con Caro después de casi 11 años?

-Es una relación muy plácida, muy linda. Hay inteligencia del amor, como yo la llamo. Esto de conocer al otro, saber qué puede enfadar al otro, alegrar mucho al otro, bendecir todo el tiempo la relación... La verdad es que hasta ahora no le veo ninguna cosa negativa.

-Descartado el bebé tras tu vasectomía, ¿hay un deseo tuyo o de ella de coronar el amor con algún tipo de ceremonia?

-Sí. Puede ser alguna cosa en una casa quinta Seguramente no va a ser en la playa con gente vestida de blanco, esa boludez estipulada.

-No sonás muy convencido.

Beto Casella mano a mano con Ciudad.

-También cuando algo funciona muy bien, no lo querés quemar. Pero puede ser que alguna vez armemos algo para amigos. Nunca lo hicimos, pero el resto está formalizado hace rato.

-¿Tu relación es monógama cerrada?

- Es monógama. A mí la pareja abierta, el poliamor y esas cosas no me van. Mirá que yo he sido bravo cuando eran bravos en épocas que además casi todo estaba permitido. Pero en pareja he sido más conservador.

-¿Hay permitidos tanto para ella como para vos?

-No. Fantasías tenemos todos. Que reprimimos. Tanto los hombres como las mujeres. Y también está bueno tener un permiso. Si no conservás un poco de fantasía o erotismo, las parejas se mueren, se amesetan y se convierten en hermanos.

Beto Casella y Carolina Wyler.

Yo creo que debería haber un permitido. A veces después de muchos años es difícil sostener el erotismo.

A veces uno sigue teniendo ganas y el otro se apagó. Hombre o mujer puede pasar. Es más, si me apuran, yo creo que las parejas deberían permitirse un masaje sensitivo mensual o bimestral.

En el futuro esto va a ser así y las parejas van a durar mucho.

Video y edición: Fernando Halperín.

