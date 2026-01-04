Edith Hermida atraviesa una etapa de fuertes cambios profesionales y personales. Flamante conductora de Bendita por El Nueve, la periodista habló a corazón abierto con Moria Casán en La mañana de Moria, donde no esquivó ningún tema: desde su vínculo actual con Beto Casella hasta su presente sentimental.

En la entrevista, Hermida confesó que lloró durante días tras la salida de Casella, luego de más de dos décadas compartiendo el ciclo que hoy conduce.

Nazarena Di Serio le preguntó su estado sentimental a Edith Hermida, lo que disparó aún más la curiosidad de Moria, picante cuando se trata de indagar en esos asuntos.

“¿Cómo estás vos? ¿Estás soltera, casada, chongueando? ¿En qué andas?“, interrogó la panelista. A lo que, Hermida se sinceró. ”Estoy soltera, casi virgen", lanzó, frente al asombro de todos.

Foto: Instagram (@edithhermida)

LA VIDA SENTIMENTAL DE EDITH HERMIDA

Luego, la conductora apeló a una entrevista reciente del mismo ciclo para poner en palabras su presente íntimo. “Estoy bien, estoy contenta, estoy feliz. Casi virgen. Yo el otro día la vi a Florencia Peña que estuvo de invitada en el programa con Moria. Y al escucharla fue todo el sexo que tuve. Fue la cuota del sexo”, comentó con ironía.

Lejos de esquivar el tema, la charla subió un tono cuando la anfitriona fue al hueso con su pregunta. “¿Y cuánto hace que vos no estás en horizontalidad con algún ser humano?”, indagó. “Más de dos años”, respondió Hermida, generando sorpresa generalizada en el estudio.

Entre risas y gestos de asombro, los panelistas avanzaron un paso más y quisieron saber si recurría a la llamada “autosuficiencia” sexual. “Autosuficiencia, ¡sí!”, exclamó, sin dejar lugar a interpretaciones.