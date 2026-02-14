En medio del fuerte repudio que se generó en redes sociales y en el ambiente artístico, Beto Casella rompió el silencio y pidió disculpas públicas a Valentín Fresno, el joven integrante del Teatro Colón que fue blanco de comentarios homofóbicos durante el programa radial Nadie Nos Para, emitido por Rock & Pop.

El episodio ocurrió durante la emisión del 12 de febrero cuando el panelista Joe Fernández, quien ya se disculpó públicamente, realizó burlas sobre la sexualidad y la masculinidad del bailarín mientras analizaban al aire un video en el que mostraba su rutina diaria.

Este sábado a la madrugada, a través de su cuenta oficial en X, Casella publicó un extenso mensaje en el que se desmarcó de cualquier postura homofóbica y aseguró que jamás trabajaría con alguien que tenga ese tipo de conductas.

“Estoy al aire cinco horas y media por día, todos los días hace más de 20 años. Y, para ser sincero, me parece absurdo tener que aclarar cuál es mi posición respecto de cuestiones de género”, expresó el conductor.

En su descargo, explicó que el exabrupto ocurrió en medio de comentarios elogiosos hacia Fresno y que no advirtió en el momento el alcance de lo dicho al aire. También señaló que el panelista suele interpretar un “personaje radial”, aunque reconoció que el contenido trascendió y ofendió, por tal razón “no hay excusas, el desastre ya estaba hecho”.

Casella reveló además que Joe Fernández pidió disculpas públicas y que él mismo se comunicó en privado con el bailarín para expresarle su arrepentimiento y ofrecerle un espacio en la radio para que pudiera manifestarse.

“Ojalá Valentín aceptara todo. Y esto, que fue tan desagradable, termine convirtiéndose en una historia de respeto y amor”, concluyó.

EL PEDIDO DE DISCULPAS DE JOE FERNÁNDEZ A VALENTÍN FRESNO

Joe Fernández manifestó a través de sus redes sociales su arrepentimiento por los comentarios realizados sobre Valentín Fresno en el programa Nadie Nos Para, reconociendo que sus palabras fueron desafortunadas y que se “extralimitó” en el tono de sus declaraciones.

“Hola Valentín, quería pedirte disculpas públicamente por lo que sucedió en la radio el miércoles en la sección de La Logia del Buen Gusto, en donde me extralimité, me pasé, hice comentarios desubicados que no tenía que haber hecho”, dijo el locutor.

“Quiero decirte que estoy acá poniendo la cara para lo que necesites hablar o comentarme o decirme. Uno en ese contexto cree que es gracioso, y después me di cuenta que no es ni gracioso ni nada que se le parezca. Disculpas públicas para Valentín y para todo el que esté viendo este video”, cerró.

