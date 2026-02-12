Franco Casella, hijo del conductor Beto Casella, recibió una resolución favorable en el caso judicial que lo había afectado durante meses. La denuncia por acoso laboral presentada en 2025 fue retirada por la propia denunciante, según confirmó el periodista Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”.

El conductor de Radio Mitre reveló la novedad al aire: “Se acaba de levantar una denuncia contra un famoso”, adelantó antes de confirmar que se trataba del hijo del conductor de “Bendita TV”. Según detalló Etchegoyen, “la denunciante decidió retirar la denuncia” que había presentado contra Franco Casella el año pasado.

Valentina Kurchan, quien había acusado al hijo de Beto de maltrato y conductas violentas en el ámbito laboral, optó por dar un paso atrás en las últimas horas. “Fuentes judiciales me cuentan que Valentina Kurchan, denunciante de Franco Casella, optó por levantar la denuncia”, confirmó el periodista especializado en espectáculos.

Franco Casella respondió a todo sin filtros. (Foto: Instagram /francocasella10)

EL TRASFONDO: RECLAMO SALARIAL RESUELTO

Más allá de las acusaciones de acoso laboral, el caso tenía un componente económico que resultó clave para el desenlace. Según reveló Juan Etchegoyen, en el telegrama que llegó a Franco Casella en 2025 también había un reclamo de haberes impagos.

“Me había llamado la atención que en la misma carta documento se hable de dinero no abonado de sueldos y luego del hijo de Beto”, explicó el comunicador. El periodista agregó que, según sus fuentes judiciales, “Valentina ya cobró el dinero que se le debía y que reclamaba con razón y decidió quitar la denuncia contra el hijo de Beto”.

LA ACUSACIÓN ORIGINAL

El año pasado, Franco había hablado públicamente sobre el impacto emocional que le generó la denuncia por violencia laboral. En aquel momento, la carta documento lo acusaba de comportamientos inadecuados en el entorno de trabajo, utilizando términos como “violento y maltratador”.

Ahora, con la denuncia retirada oficialmente de la Justicia, el hijo del reconocido conductor de televisión puede cerrar este capítulo que lo mantuvo angustiado durante varios meses. El caso quedó resuelto tras el pago de los haberes adeudados que motivaron el reclamo inicial de la exempleada.