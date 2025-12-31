Franco Casella, hijo de Beto Casella, rompió el silencio tras ser denunciado por acoso laboral por una productora llamada Valentina Kurchan y realizó un fuerte descargo público en las últimas horas. Lo hizo a través de audios enviados a Juan Etchegoyen, que fueron reproducidos en Mitre Live.

En su testimonio, Franco aseguró que la denuncia lo tomó por sorpresa y sostuvo que la demanda principal es contra la productora del stream por sueldos adeudados, y que dentro de ese escrito apareció la acusación en su contra. “Yo jamás en la vida acosé ni maltraté a nadie, menos a una mujer”, afirmó con contundencia, y agregó que todo lo denunciado es falso.

LA VERSIÓN DE FRANCO CASELLA

Según su relato, el conflicto se originó en un intercambio laboral tenso, cuando —siempre de acuerdo a su versión— Kurchan habría marcado una decisión de manera autoritaria. “Le dije que los temas se debatían entre todos los integrantes del programa”, explicó. Luego detalló un episodio puntual que, para él, fue malinterpretado: “Le pregunté si me iba a pegar cuando puso los brazos atrás”, contó, y aseguró que intentó conciliar y bajar el tono.

Casella afirmó que, tras ese cruce, optó por tomar distancia con respeto, manteniendo el saludo cordial con todos. “Ella fue la violenta y ella me denuncia a mí”, sostuvo, y volvió a negar cualquier tipo de maltrato. En esa línea, remarcó su formación y valores: “Respeto mucho más a las mujeres porque me lo enseñaron de chiquito”.

El hijo del conductor también reveló que recibió mensajes agresivos del entorno de la denunciante y reconoció que respondió desde la impotencia, aunque aclaró que lo vivió como una amenaza y que ese punto no figura en el telegrama. “Eso Valentina no lo cuenta”, dijo.

Con visible angustia, Franco cerró su descargo con una frase que resume su estado anímico: “El violentado fui yo y es a mí que me denuncian. Me da tristeza, me apena y me da impotencia. La pasé muy mal con esto”. Mientras el caso avanza, el testimonio suma una nueva arista a una denuncia que ya generó fuerte repercusión en el ambiente del streaming y el espectáculo.