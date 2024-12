Esta semana Tomás Dente hizo una profunda crítica a la nueva edición de Gran Hermano asegurando que el reality de Santiago del Moro le hace mucho daño a la TV y a los televidentes en lo referente a la violencia que desplegó la aparición de Furia, y lamentó “que haya gente que lo consuma”.

La reflexión de Dente fue objeto de un informe de Bendita, en el que Edith Hermida dio la nota. “Con todo cariño a Tomás Dente, no sé quién es él para decir qué es lo que destroza mi cabeza o no. Tampoco me gusta para nada que desee el final de un programa”, dijo.

“Otra cosa es que favorece a la industria de la televisión, los medios se han diversificado, hay mucha más competencia”, aseguró Hermida, que comparte programa de radio con Santiago del Moro y participó de Gran Hermano como espectadora en vivo.

Leé más:

Tomás Dente fulminó a la nueva edición de Gran Hermano: “Lamento que haya gente que mira esto”

QUÉ DIJO FRANCO CASELLA, EL HIJO DE BETO CASELLA, SOBRE EL FANATISMO DE EDITH HERMIDA POR GRAN HERMANO

“No puede ser que todo tu juicio de valores y tus opiniones con respecto a Gran Hermano queden ceñidas a ese temor reverencial que le tenés a Santiago del Moro. ¿No sos una persona autónoma de tus opiniones? Sos una chupamedias”, le devolvió Dente a Hermida este jueves antes de darle la palabra a Franco Casella, el hijo del conductor de Bendita.

“Ella tiene esto que quizás no esté bueno de decir ‘quién es esta persona’”, dijo Franco. “Recuerdo haber escuchado a mi papá decir ‘Edith, desde que estás con Del Moro estás un poquito más fanática de Gran Hermano, por no decir defensora, y se lo dijo al aire”, agregó.

“No quiero meterme en eso de decirle ‘chupamedias’, pero se lo ha dicho el conductor al aire”, reiteró. “Creo que lo que hace ella no está bueno. La invitamos a que sea más gentil con sus colegas y si va a defender al producto para el cual trabaja, y a su jefe, que lo haga un poco más disimulado. No le tires con toda tu artillería al que está criticando el producto. Andá por otro lado porque se nota demasiado que defendés al producto”, cerró Franco.

Leé más:

Edith Hermida le hizo una escena de celos en vivo a Beto Casella por la nueva panelista de Bendita

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.