A casi tres meses de la filtración del video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, en tiempos de pandemia, Edith Hermida se reencontró con su excompañera de Bendita y reveló la concreta pregunta que le hizo.

Vale recordar que Tamara se fue conflictivamente del programa que conduce Beto Casella, tras el escándalo que generó su material con el expresidente de la nación.

QUÉ PREGUNTA SIN FILTROS LE HIZO EDITH HERMIDA A TAMARA PETTINATO SOBRE ALBERTO FERNÁNDEZ

En nota con Socios del Espectáculo, Edith contó detalles de su encuentro con Pettinato: “Nos juntamos con Tamara. Yo la extraño mucho en Bendita. Me tomé dos vinos. Me divierto mucho con ella, pero Tamara dice que yo soy muy bocona y por eso no me cuenta muchas cosas”.

Mirando a cámara y sin filtros, Hermida continuó: “Le pregunté un par de cosas y no me contó nada. Le pregunté ‘¿qué pasó con Alberto? ¿Te lo garchaste?’”.

“Y me dijo ‘gorda, yo no te voy a contestar porque vos después contás todo’”, concluyó la panelista, dándole la razón a Tamara con su reciente nota.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.