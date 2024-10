A dos meses de la irrupción en los medios del video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada en plena pandemia, Beto Casella habló a fondo de la polémica desvinculación de la panelista de Bendita.

La hija de Roberto Pettinato se sintió descuidada y “despedida” del programa de elnueve cuando le pidieron que se tome unos días en pleno escándalo y partió del lugar mandándoles una carta documento.

En ese marco, la notera de Socios del Espectáculo dialogó con Casella y fue contundente.

“Tamara está en todo su derecho (a mandar una carta documento), más si se sintió despedida. A mí el canal me dice que no la despidió. No estuvo en el canal despedirla porque en ningún momento le mandaron una carta documento o le comunicó con recursos humanos ‘estás despedida’”, dijo el conductor.

Serio, Beto continuó: “Estaba en un tiempito de espera. La idea era preservarla a ella y preservar el clima del programa. Se ve que no estaba en su espíritu esperar y mandó la carta documento. Ahí cerrás toda puerta para dialogar”.

“No estaba en el espíritu del canal ni del grupo desprenderse de ella. Si ella tuvo poca paciencia o no le gustó el tratamiento que le dimos al tema cuando ella no estaba, escapa a mi voluntad. Yo hice lo que tenía que hacer… Si se fue mal, se fue mal con todos”, afirmó Casella.

BETO CASELLA REVELÓ SI VOLVERÍA A TRABAJAR CON TAMARA PETTINATO

Acto seguido, la cronista de eltrece le preguntó a Beto: “Cuando le preguntaron si podría volver a trabajar con vos, solamente sonrió. ¿Vos volverías a trabajar con ella?”.

Con contundencia, el conductor contestó: “Yo le devolvería la sonrisa, pero no irónicamente. No tengo un juicio moral para con ella. No nos traicionó. Profesionalmente cumplió hasta el último día que vino. Es una mina que se la debería contratar porque es una mina que no se robó nada”.

“Yo no te podría decir no, no trabajo más con Tamara. La experiencia laburando con ella fue buena”, concluyó Beto Casella.

