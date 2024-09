La salida de Tamara Pettinato de Bendita tras la difusión de su video alcoholizada en el despacho de Alberto Fernández en la Casa Rosada dejó muy perturbado a Beto Casella, que asegura que ella le dijo que “se daba por despedida”, aunque luego accionó judicialmente.

Todo comenzó cuando, tras un regreso precoz a Bendita, Beto decidió pedirle a Tamara a través de su productor, que se tome unos días para que baje la espuma, pero ella entró en cólera y, en un intercambio con el conductor, le aseguró que “se daba por despedida”.

En A la tarde, el cronista Oliver Quiroz encontró a Pettinato a la salida de la radio, y aunque ella no quiso detenerse a hablar, él la siguió de cerca, preguntándole si había hablado con Beto Casella. “Él nos dijo que se sintió un poco triste porque te diste por despedida”, le recordó.

QUÉ DIJO TAMARA PETTINATO SOBRE SU DEMANDA JUIDICIAL CONTRA LA PRODUCCIÓN DE BENDITA

“Y, sí, claro. Si a vos te dicen ‘tomate una semana’ y nunca más te avisan nada, ¿vos cómo te sentís?”, le ´retrucó Tamara Pettinato. “¿Hubieses esperado otra reacción por parte del canal o de Beto?”, quiso saber Oliver, a lo que ella le respondió: “Sí, por supuesto”.

Sin embargo, cuando el cronista indagó sobre la opinión de Tamara sobre sus excompañeros de Bendita, ella optó por señalar que “no le interesaba entrar en la polémica y hablar de ellos”, dando por terminada cualquier relación con el grupo.

“Ya están las preguntas de Bendita. ¡Basta! No voy a contestar más nada. Lo que hago lo hago judicialmente, no me interesa hacer puterío de esto”, cerró antes de arrancar su automóvil raudamente, dejando al cronista con más dudas que certezas.

