A casi un mes de la filtración a los medios del escandaloso video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, Ángel de Brito no solo contó que la panelista fue desvinculada de Bendita, también reveló la inmediata reacción de sus compañeros tras el hecho.

“La eliminaron del grupo de WhatsApp”, expuso el conductor de LAM, listo para dar detalles de la salida de Tamara del programa que conduce Beto Casella.

Tamara Pettinato ¿fuera de Bendita definitivamente? (Foto: captura de elnueve)

TAMARA PETTINATO SE QUEDÓ AFUERA DE BENDITA TRAS EL ESCÁNDALO DEL VIDEO CON ALBERTO FERNÁNDEZ

“Tamara quedó afuera de Bendita, pero no tiene problemas con el canal. (Ella) apunta a Beto y a su productor, Leo González”, dijo Ángel.

Y continuó: “Tamara mandó una carta documento, no es en contra del canal, es para ver su situación legal. Porque cuando te dicen ‘tomate unos días. No vengas’ en algún momento tenés que retornar. Además, ella no quiso salir del programa. Pero fue Beto quien le dijo ‘tomate unos días’”.

Sobre el futuro laboral de Pettinato en elnueve, De Brito agregó: “Es probable que el canal la reincorpore en otro espacio, o en otro programa… Por más que ella diga en cámara que quiera volver, si la echan del grupo y no le hablan…”.

“Los compañeros de Bendita reconocen que la eliminaron del grupo de WhatsApp”, concluyó Ángel de Brito, comunicando la partida forzada de Tamara del programa de Beto Casella.

