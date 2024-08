El 16 de agosto, Tamara Pettinato regresó a Bendita luego de varios de ausencia, tras la filtración de sus polémicos videos con el entonces presidente de la nación Alberto Fernández en la Casa Rosada y en plena pandemia.

Sin embargo, el 19 de agosto, Beto Casella estalló con la inadmisible conducta de la panelista, vinculada a Bendita, y se pudrió todo en el programa de elnueve.

Tamara se enojó con Bendita y con sus compañeros, sintió que la querían desvincular y la versión de escandalosa renuncia no tardó en ser noticia.

Ese mismo día, Casella abrió su programa visiblemente molesto y agotado por el tema. Aclaró algunos puntos y le dio la palabra a Edith Hermida, quien hizo un contundente descargo en vivo en el que se solidarizó con el malestar de Beto y del resto del equipo.

“A Tamara no le gustó como la recibimos el viernes ni los informes que hicimos los días que no estaba. Además, no aceptó, en principio, los días que le pedimos de descansó. Después, si durante el día recapacitó, lo que se dijo al aire era lo que teníamos y era esto”, dijo Casella.

Acto se explayó con todo y mirando a cámara Edith Hermida.

CONTUNDENTE DESCARGO DE EDITH HERMIDA TRAS EL ESCÁNDALO CON TAMARA PETTINATO EN BENDITA

“De los 19 años de Bendita, 18 años hacen que estoy acá y nunca vivimos una situación así. No me gusta verte como te estoy viendo hoy, porque es inusual”.

“Bendita, más allá de ser mi fuente principal de empleo, también es un bálsamo en mi vida porque es un placer venir a este programa todos los días. Obviamente que todos tenemos buenos y malos momentos. Entonces, no me gusta lo que estamos pasando”.

“Hoy en las redes Beto Casella era tendencia, Tamara era tendencia y me ponía mal, me angustiaba. Y ahora (Beto) te veo así y quiero que pase todo esto pronto porque no estoy acostumbrada a vivir este tipo de cosas en el programa”.

“Yo recibí muchos mensajes diciéndome que la apoyé a Tamara. Me decían “no te conviene estar pegada a Tamara”, me lo decían en las redes y gente de mi entorno. Pero yo no siempre hago lo que me conviene, hago lo que siento”.

“Tamara es una muy buena compañera y yo la quiero. Yo sé que la está pasando mal. Más allá de que su descargo no fue el ideal. Y confirmo que Beto es un tipo que contiene a sus compañeros”.

“Todos hemos metido la pata, yo he metido la pata un montón de veces, y me dejo guiar por él porque es maravilloso cuando él te ayuda a salir de esa metida de pata. Siempre ha sabido mediar”.

“Me da mucha bronca lo que está pasando y lo siento mucho por Tamara porque yo sé que la está pasando mal con todo esto”.

“En un país en donde la gente la ha pasado muy mal en pandemia, que no llega a fin de mes, verla alegremente... Más allá de que el gran villano, el gran culpable es Alberto Fernández, no. Ella todavía no dimensiona el dolor y la bronca que generan los videos que aparecieron”.

“Entiendo que la gente se sienta mal, que te de bronca, que te de dolor, que te de odio que se esté matando de risa en el sillón presidencial, que tiene que ver con una investidura. Eso está mal”.

“Me da bronca que se haya dejado filmar. Me da mucha bronca todo lo que está pasando. Me duele y ojalá pase pronto”.