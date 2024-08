A dos semanas de salir a la luz el escandaloso video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada, en plena pandemia, Beto Casella tomó una drástica decisión.

El conductor de Bendita se cansó de estar en “cadena nacional” en los programas de sus colegas, tanto televisivos como radiales, y comunicó que hasta nuevo aviso no dará más notas, con el afán de no opinar siempre de lo mismo y de que sus compañeros de rubro hagan su propio contenido.

A BETO CASELLA SE LE COLMÓ LA PACIENCIA Y NO DARÁ MÁS NOTAS

“Hoy ya me colmé. En El Diario de Mariana, que la quiero mucho; Vernaci opinó, Trebucq, todos. A partir de este momento, suspendo notas, móviles, visitas a piso y tema varios”, dijo Beto en Bendita.

Con un megáfono, continuó: “Se suspenden todos los temas: Tamara Pettinato, Yuyito con el presidente, cómo veo la nueva gestión de Gallardo. No hablo de nada. No me molesten por 20 días. Déjenme tranquilo”.

“Porque yo soy muy bueno, también. Me esperan (los noteros) y me bajo. Se suspendan temporalmente los móviles y las notas. No me pregunten por nadie. No quiero hablar de nadie”, expresó con énfasis Casella.

Y concluyó picante: “Les termino haciendo el programa. Una cosa es que haya una consulta pertinente, una duda, pero hacen medio bloque conmigo. Produzcan un poquito”.