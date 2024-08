El tema de este lunes, entre los muchos vaivenes de la política y el termómetro social, fue la renuncia de Tamara Pettinato a Bendita, que se materializaron con un mensaje que la panelista le envió a Beto Casella al aire con una serie de exigencias difíciles de cumplir.

“Ojalá tipo miércoles ya no tenga que hablar más de Tamara Pettinato”, dijo Beto en el inicio de Bendita. “Por ahora, a mí me baja las defensas. Estoy cansado. Haría este programa sentado hoy”, reconoció el conductor tras un día pesadillesco.

“Tampoco le vamos a dedicar el programa, ella es dueña de salir al aire. Nos manejamos con absoluta honestidad”, aseguró Beto mientras recordaba cómo la panelista lo mensajeó mientras salía al aire en su ciclo de streaming de Bondi para reprocharle que le había recortado sus apariciones de esta semana.

BETO CASELLA EXPLOTÓ CONTRA TAMARA PETTINATO EN EL INICIO DE BENDITA

Beto explicó que luego de la aparición del tercer video de Tamara alcoholizada en el despacho de Alberto Fernández, su olfato le indicó que era hora de decirle a su panelista que se tome unos días. “Le digo a (mi productor) ‘Leo, ¿Le avisás a Tamara que se va a tener que tomar unos días para parar un poco la pelota?’”, recordó.

“Capaz que dentro de unos días... Hay gente que hoy está con bronca, que dentro de unos días se relaja. (…) Entonces Leo me dice que estaba hecha una furia con la noticia. Que le dijo que no la cuidamos los dos días que no estuvo. Y en uno de los mensajes dice ‘Yo así no acepto, no voy más’”, explicó el conductor.

“Yo lo decidí, Tamara. No fue el productor, ¿eh? Y me parece lo más sano”, le informó el conductor a su (¿ex?) panelista. Y creo que le dejo un segundo audio y le digo ‘Si vos no querés venir más, a mí me da igual. Vos ya verás qué hacer con tu carrera’”, agregó.

Finalmente, y tras el descargo de todos los panelistas contra Péttinato, Beto volvió a tomar la palabra y aseguró “Yo me bajo acá”. “A partir de acá, dejo todo en manos del canal. No soy socio así que (…) yo me bajo acá. Y va a tener que haber un gerente que diga ‘A partir de ahora se hace esto’ y se hará”, cerró.

